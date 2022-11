El Ayuntamiento instalará otros seis paneles de conteo de paso de bicicletas

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a concurso un contrato para la instalación de otros seis paneles de conteo de paso de bicicletas en la ciudad. Actualmente, tiene cinco en funcionamiento, que reportan los datos de los 55 sensores instalados en la ciudad.

En total, el Consistorio ha reservado un presupuesto cercano a los 15.000 euros para la instalación de estos paneles en diferentes carriles bici de la ciudad. El objetivo, según señala el contrato, pasa por visibilizar el transporte sostenible en Córdoba.

Así, los nuevos paneles están previstos en la avenida Al Nassir junto a Cruz de Juárez, en la avenida de la Igualdad junto a la glorieta Ciudad de Nüremberg, en Periodista Quesada Chacón, en la avenida Vía Augusta, en la calle Pablo Ruiz Picasso y en la avenida de Gran Vía Parque.

