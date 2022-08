La antigua discoteca Palazzio se convertirá en un bloque de viviendas

La antigua discoteca Palazzio, cerrada desde hace casi diez años, comienza a decir adiós definitivamente para dar la bienvenida a un bloque de viviendas, según han confirmado a este periódico desde el Ayuntamiento de Córdoba a este medio -y según adelantaba Diario Córdoba-.

Este lunes los albañiles han comenzado ya el trabajo con la retirada de las rejas. Finalmente, este espacio, que llegó a ser uno de los preferidos por los cordobeses cuando se abrió hace más de una década, será un bloque de pisos. La empresa promotora se planteó construir unos apartamentos turísticos, si bien finalmente optó por un bloque de viviendas ubicadas en una de las mejores zonas de Córdoba, la avenida de El Brillante.

Hace algo más de diez años que la discoteca abrió sus puertas, aunque su apertura llegó acompañada de un rosario de denuncias y quejas de los vecinos de la zona, que trasladaron su inquietud tanto a Policía Local, como a la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y a la propia Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Otros incluso instalaron pancartas en los balcones para pedir el cierre del local.

La presión fue tal que consiguieron que el Ayuntamiento ordenara su cierre, aunque la discoteca acabaría volviendo a abrir tras subsanar diversos errores, aunque con menor éxito del esperado. El local cambió de nombre, durante sus últimos años llegó a llamarse Ophium, aunque no llegó vivo a la pandemia. La discoteca se apagó en el año 2018.

Diez años después de su apertura, los obreros han comenzado los trabajos de demolición en el local que ha permanecido cerrado durante todo este tiempo. Y ya no quedará rastro de las noches de ocio y fiesta que tan amargas fueron para los vecinos de Huerta de la Reina.

