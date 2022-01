Ambrosio denuncia “la dejadez” del gobierno local en las obras del Marrubial

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha denunciado este viernes, acompañada de vecinos y representantes del Consejo de Distrito de Levante, "la dejadez" del gobierno municipal en las obras del Marrubial. Ambrosio ha reclamado que aún no se han finalizado las obras, que se iniciaron hace tres años y medio, en la Ronda del Marrubial. Este retraso, ha expresado, "es un ejemplo de la dejadez" del alcalde, José María Bellido (PP).

Ambrosio ha acusado a Bellido de estar "totalmente ausente de las reclamaciones y prioridades que marcan los vecinos", como la conclusión de las mejoras en esta zona de la ciudad. El proyecto que se inició hace tres años y medio con el anterior mandato, contaba con dos fases de actuación. La primera de ellas concluyó, sin embargo, los vecinos aún siguen esperando que se inicie la última.

Este proyecto, según ha mencionado Ambrosio, "armonizaba la conservación de un lienzo de muralla", mejoró el tráfico rodado con su remodelación, se construyó el paseo peatonal y el carril bici. En el anterior mandato, cuando se impulsó el proyecto, ha indicado la portavoz, hubo una "cooperación estrecha" entre los vecinos y los técnicos. Pero pasado este tiempo "no ha cambiado absolutamente nada".

La portavoz socialista ha manifestado que "la descoordinación" entre el gobierno municipal y el gobierno regional que José María Bellido "criticaba cuando era portavoz en la oposición", es algo que "hoy está cumpliendo él a pies juntillas". Por tanto, ha calificado el equipo de gobierno como "el más opaco y menos transparente que hemos tenido", ya que tres años después el PSOE desconoce, por ejemplo, "si la Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado los trámites para la cesión una parte de los terrenos de Lepanto", una cesión gratuita y que era necesaria para "la ampliación a cuatro carriles de la vía".

Además, ha indicado que el PSOE no tiene constancia tampoco de si la Junta tiene los 2,3 millones necesarios para la culminación de la obra "en algún sitio"; o si el gobierno municipal "ha hecho alguna gestión con el ministerio de Defensa para expropiar o comprar los terrenos de Lepanto". Ambrosio ha preguntado el por qué de no "poner sobre la mesa" la expropiación de estos terrenos "al igual que ha ocurrido con Caballerizas" ya que al grupo socialista "le consta que el Ministerio no tendría ningún problema". Por último, ha señalado que Bellido "vuelve a anteponer los intereses del partido popular y la junta a los intereses de los vecinos" y ha insistido en que desde el partido seguirán insistiendo para la culminación de la obra.