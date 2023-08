El alcalde avanza que el presupuesto municipal “va a crecer” y contará con los remanentes para inversiones

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este miércoles que el presupuesto municipal de 2024 “va a crecer, porque los ingresos, debido a la inflación y la subida de impuestos del Estado, etcétera, se comportan bien, con lo cual no va a ser un presupuesto restrictivo, sino que va a seguir creciendo”, a la vez que van a tener en cuenta los remanentes para invertir.

En declaraciones a los periodistas, junto al teniente de alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, el regidor ha aseverado que para 2024 “hay ya algún que otro papel hecho, porque en este año queremos cumplir al tener los 15 votos en el Pleno con la aprobación antes de final de año”.

Al respecto, ha adelantado que las líneas generales van a ir en septiembre a la Junta de Gobierno Local ante “la obligación de aprobarlas y enviarlas al Ministerio de Hacienda”, al tiempo que ha comentado que van a empezar a “tener cuidado en el sentido de no volverse locos con el gasto por el crecimiento de los ingresos”. “Hay que ser muy cuidadosos al estar en un período en el que la deuda también es más cara, con lo cual las inversiones serán parecidas”, ha expresado.

En este sentido, Bellido ha comentado que las inversiones van a tener dos fases en el ejercicio 2024, con “el presupuesto inicial aprobado, pero se va a empezar a contar ya con lo que se sabe que luego va a pasar”, puesto que “para el mes de abril habrá unos remanentes positivos que ya van a estar programados desde el inicio del presupuesto”.

Así, ha señalado que “la inversión va a estar dividida en dos fases: la que va a estar contemplada en el presupuesto inicial, con los préstamos que se firmarán para financiarla, y la programada y contemplada que irá con cargo a lo que va a venir con total seguridad con el remanente positivo de Tesorería que se tendrá en la liquidación de abril”.

De este modo, “se va a contemplar ya todo ese escenario para precisamente no tener que recurrir tanto a deuda, sino tener una financiación más moderada”, ha afirmado el primer edil.

Mientras, ha detallado que en el mes de julio, la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, “se reunió ya con todos los delegados y pasaron ya las prioridades de cada Delegación”, de forma que “se ha hecho un primer borrador” y “hay ambición por parte de los delegados para hacer cosas por su ciudad”, ha garantizado.

Tras ello, el alcalde ha enfatizado que “ahora se cuadran las cuentas para que en el mes de septiembre se pongan las líneas generales del presupuesto sobre la mesa y antes de final de año, aprobarlo”, a lo que ha añadido que hablarán con todos los grupos del Pleno.

Bellido anima a organizaciones ecologistas a sumarse a la mesa del pacto por la sostenibilidad

José María Bellido ha animado este miércoles a las organizaciones ambientales, ecologistas y verdes de la ciudad que “se sumen en la mesa que en el mes de septiembre se creará en el pacto por la sostenibilidad y el cambio climático”, que propuso en el Pleno de Investidura y que “es mucho más amplio que un simple pacto por la reforestación”.

En declaraciones a los periodistas, junto al teniente de alcalde delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, el regidor ha explicado que de dicho pacto “formará parte la política de reforestación de la ciudad, pero no sólo eso, sino que habrá muchas más medidas de creación de zonas verdes, de lucha contra la sequía, de creación de espacios de sombra, de políticas energéticas y urbanísticas en el sentido de cambio del Plan de Ordenación Urbana”, algo “mucho más amplio”, ha subrayado.

Así, ha invitado a que se sumen las organizaciones de la iniciativa para el Pacto de Ciudad por la Reforestación, de modo que “tienen las puertas absolutamente abiertas para dialogar sobre qué queremos hacer en el futuro, todos hagamos aportaciones y de ahí salga un consenso que entonces sí será un pacto”, ha defendido, porque “otra cosa se le puede llamar acuerdo o lo que se quiera, pero no pacto”, ha aclarado.

En este sentido, Bellido ha apuntado que “cuando uno dice que es un pacto, viene ya con la solución y lo firmas o no lo firmas, eso no es pactar, con lo cual el nombre ya nace mal”, dado que, a su juicio, “eso es imponer una solución liderada por personas que también participaron en un período electoral muy reciente y que no sacaron los resultados que seguramente ellos esperaban”.

“Partiendo de esa base”, ha recordado que ha dicho que quiere “hacer un pacto mucho más amplio por la sostenibilidad y por el cambio climático”, destacando que en el pacto citado “participan personas que tienen todo el respeto y consideración, porque pueden hacer aportaciones muy útiles dentro del pacto”, de ahí que les haya animado a que “se sumen” a la mesa que se iniciará en septiembre.