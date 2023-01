Adif considera que construir una estación en el Parque Joyero no es prioritario

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (Adif), la empresa pública que se encarga de construir todos los proyectos del ferrocarril del Gobierno, considera que hacer una estación en el Parque Joyero de Córdoba que dé cobertura al Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones de Córdoba es algo no prioritario. Así consta en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado del PP por Córdoba Andrés Lorite.

Lorite cuestionaba al Ejecutivo si tenía previsto mantener una reunión con el Ayuntamiento de Córdoba para la construcción de esa parada de tren, algo que el Consistorio considera clave para dinamizar la oferta del Centro de Convenciones y Exposiciones, recién inaugurado. El Ejecutivo, en sede parlamentaria, responde que no tiene prevista reunión alguna y que, de todas formas, el estudio de viabilidad ha determinado que esa obra no es prioritaria.

En septiembre del año pasado, la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, ya destacó en una visita a Córdoba que el estudio de viabilidad aconsejaba no construir, de momento, esa estación. Pero Domínguez insistía en que eso no significa que el Gobierno la descartase. No obstante, en la respuesta parlamentaria el Ejecutivo se muestra contundente: “por parte de Adif no hay previsión de reunirse con el Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar el servicio ferroviario hasta Parque Joyero, dado los resultados del estudio de viabilidad del apeadero”.

El estudio de viabilidad considera que el Parque Joyero no genera un nivel de demanda ferroviaria suficiente como para la construcción de una parada, a pesar de que en la fecha de la respuesta parlamentaria el Centro de Convenciones ya estaba acabado. Al contrario, sí que ve interesante la construcción de una parada de tren en la avenida de la Igualdad, justo entre el Vial Norte y su cruce con la avenida de los Almogávares, para dar servicio a una zona ampliamente poblada de la ciudad de Córdoba.

Hace años, el Ayuntamiento le planteó al Gobierno la construcción de una parada en el Parque Joyero dentro del servicio de Media Distancia que explota entre Villarrubia y Alcolea. Los trenes paran en las cabeceras, en la estación de Córdoba y en el campus universitario de Rabanales (que es la gran demanda de este servicio). El Ayuntamiento planteaba construir dos apeaderos más: el de la avenida de la Igualdad y el del Parque Joyero. El primero está decidido y en trámites, el segundo descartado en el corto y medio plazo.

Estas obras dependen ahora de “la realización de un estudio informativo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), cuyo lanzamiento está pendiente de la coordinación entre Ayuntamiento, ADIF y Mitma”, según señaló el Gobierno el pasado verano. En 2021 concluyó el estudio de viabilidad, que descartaba la propuesta del Ayuntamiento de llevar la parada a Fátima y no a la avenida de la Igualdad. Ahora, se desconoce si se ha iniciado ese estudio informativo. Después, será el turno de la redacción de un proyecto de obra, que aún se desconoce, y de su ejecución.