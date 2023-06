Abogados y procuradores afirman vivir “los peores momentos de la democracia” debido a las huelgas judiciales

Bajo el lema En Defensa de la Justicia, por la Ciudadanía y por la Abogacía, los profesionales de la Abogacía de Córdoba y procuradores se han concentrado este miércoles ante las puertas de la Ciudad de la Justicia para exigir el cese de la actual paralización del servicio público y la adopción de un Pacto de Estado que suponga una reforma profunda de la Justicia. Algunos de los participantes en la convocatoria han portado pancartas solicitando la dimisión de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, a quien recriminan su inacción durante los primeros meses de las huelgas.

Esta acción, que se está llevando a cabo en toda España, se suma a otras realizadas anteriormente por el Colegio de la Abogacía de Córdoba, que ve cómo las continuas huelgas que comenzaron el pasado mes de enero con el parón de los letrados, y que continúan hoy día con la de los funcionarios judiciales, están “ahogando” económicamente a abogados y procuradores, “además de privar al ciudadano de un derecho como es el de la tutela judicial efectiva”, ha expuesto el decano del Colegio, Carlos Arias, acompañado de la Decana del Colegio de Procuradores, María José Carralero Medina.

Antes de la lectura del comunicado, el también abogado ha asegurado conocer casos de compañeros de profesión que han cerrado sus despachos ante la falta de ingresos. Uno de los indicios de esta situación es la mayor demanda de las salas de despachos con las que cuenta el Colegio. “Si antes el horario permitido era de una hora, lo hemos reducido a 30 minutos porque la necesidad es mayor”, ha apuntado Arias, quien ha señalado que “la realización de juicios durante los últimos días es un espejismo porque la situación no ha cambiado”.

En el comunicado, el decano ha alertado de que la Audiencia Provincial de Córdoba está fechando juicios para abril de 2024 y otros juzgados, para 2026. “El sistema se está hundiendo y tanto abogados como procuradores estamos pasando los peores momentos de la democracia. Estamos en la absoluta ruina”, ha comentado, insistiendo reiteradamente en que esta parálisis judicial “está afectando gravemente a la vida de miles de personas”, ya que se están suspendiendo procedimientos de toda índole, sin distinción. A este respecto, ha recordado que los abogados “tenemos también que consolar a los clientes” cuando ven que su juicio se suspende una y otra vez, “y hasta en cuatro ocasiones”, ha apuntado.

De cara a la próxima campaña electoral de los comicios del 23 de julio, Arias ha solicitado a los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España “que hablen de la Justicia de una vez porque, hasta día de hoy, no lo he visto”.

Por su parte, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha publicado un manifiesto en el que clama contra esta “situación insostenible que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza un Estado de Derecho”. Además la institución ha apremiado “a las partes implicadas en el conflicto a una solución inmediata, así como a las medidas pertinentes para recuperar el tiempo perdido una vez se alcance la solución”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!boletin