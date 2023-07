Rafi Crespín (PSOE): “El Partido Socialista tiene un compromiso por el pleno empleo”

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata al Congreso por dicha provincia, Rafi Crespín, ha destacado la posibilidad de revalidar el gobierno tras las próximas elecciones generales del 23J, viendo las deficiencias del bloque de la derecha, PP y Vox, en estas semanas de campaña. “Creo que es un tremendo error partir de una estrategia donde todo vale por tal de derrumbar a un adversario”, ha declarado. En esta entrevista con Cordópolis, a punto de terminar la campaña electoral, habla sobre empleo, la situación de los jóvenes y el futuro del país.

PREGUNTA. Están en terminando la campaña electoral, tras estas dos semanas, ¿cómo evalúan el trabajo del PSOE en estos días?

RESPUESTA. Aparte de ser una campaña un poco atípica por el calor y por innovar en la forma de hacer llegar el mensaje, es verdad que las sensaciones han sido de muchos altibajos. Creo que tanto para los partidos como para los bloques de derechas e izquierdas. Puedo decir que estamos mucho más animados en el día de hoy, al final del partido. Estamos en los últimos minutos, siempre se puede seguir encestando. Afortunadamente, nosotros podemos decir orgullosos que lo estamos peleando desde la sinceridad, la verdad, la dación de cuentas de todo lo que hemos hecho y, sobre todo, con muchas propuestas a futuro porque de eso va una campaña electoral y eso es lo que hace mejor nuestra democracia, que los candidatos y las candidatas puedan dar el mensaje a los ciudadanos y a las ciudadanas desde la sinceridad, desde la dación de cuentas y con propuestas.

P. Esta campaña ha estado marcada por el análisis de los cuatro años de legislatura del gobierno de Pedro Sánchez, ¿cómo habéis enfrentado los argumentos de la oposición?

R. La derecha ha creído que bloqueando las iniciativas del gobierno bloqueaban a Pedro Sánchez. Y creo que no hay mayor error en un grupo parlamentario ni mayor error para alguien que aspira a ser presidente de este país que bloquear todo lo que son avances y medidas que vienen a mejorar la vida de la gente. Creo que ahí se han equivocado. Estoy convencida que lo hicieron a modo de estrategia, a modo de hablar de ‘sanchismo’ y presentarse a unas elecciones diciendo vamos a derogar el ‘sanchismo’, que es la única propuesta que le hemos conocido, pero creo que es un tremendo error partir de una estrategia donde todo vale por tal de derrumbar a un adversario político.

Creo que en el último debate se vio a un Pedro Sánchez solvente, con la humildad necesaria para defender todo lo que había puesto sobre la mesa desde el Consejo de Ministros o desde el Congreso de los Diputados en cuatro años muy complicados con dos crisis muy complejas, la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra de Ucrania. Que afortunadamente nos ha permitido llegar al día de hoy donde hemos superado la pandemia, aún tenemos consecuencias de la guerra de Ucrania, pero que indiscutiblemente los datos dicen que comparados con otros países de la Unión Europea tenemos la cesta de la compra más baja y tenemos también la energía menos costosa que en otros países del mundo.

P. Las últimas encuestas publicadas le dan el gobierno al PP con cierto margen para que la izquierda pueda formar gobierno, ¿creen que hay posibilidad de gobierno?

R. Estoy convencida de que hay margen. Hasta el final siempre hay margen. Hay encuestas para todos los gustos, no es que lo diga yo. Hay encuestas que le dan mucha ventaja al bloque de derechas, el Partido Popular con Vox, hay encuestas que no le dan tanta ventaja y hay otras que ponen de manifiesto que hay escaños que están en juego y se van a disputar. Nosotros estamos a pocos votos de poder quitarle un diputado al Partido Popular, lo dicen muchas encuestas. Por tanto, esos escaños que están en juego hasta el final no lo vamos a saber. Y no sé si quizá sea demasiado optimista decir que en solitario, pero sí estoy convencida de que el bloque de la izquierda puede seguir peleando esta campaña, estos últimos minutos de partido y si somos capaces de que el domingo la gente se movilice y que la gente haya visto con claridad que el Partido Popular y Vox no traen ningún tipo de propuesta, que lo único que le hemos conocido es retroceder, yo creo que la izquierda es capaz de seguir en el gobierno.

Vamos a insistir en el empeño de que desde la educación se puede conseguir que la violencia machista se erradique

P. En estas dos semanas de campaña, sobre todo en la provincia de Córdoba, hemos visto que se han movido por las zonas rurales. ¿Qué proponen en materia de empleo y economía para que estas zonas no dependan solo de la agricultura?

R. Esa es una de las propuestas más emblemáticas que llevamos esta vez en el programa electoral. La podemos llevar gracias al liderazgo, que España, con su presidente, tiene en la Unión Europea y la podemos consolidar gracias a los fondos europeos que están llegando a distintos sectores para que no se dependa solo de un sector económico. Es decir, para que no se dependa solo del sector turístico en Andalucía o para que no se dependa solo del sector de la agricultura o ganadería en algunos municipios rurales sino que empecemos también a explorar otras vías que van a hacer de este país un país mucho más moderno.

Me refiero principalmente a dos vías. Una es todo lo que tiene que ver con la energía limpia. Creo que ahí se ve muy bien la diferencia entre la derecha y la izquierda, la derecha niega el cambio climático y la izquierda sigue insistiendo en la transición ecológica, las energías limpias y las energías verdes. Porque ahí hay muchas oportunidades de empleo y muchas oportunidades de que la economía pueda moverse. En la economía del cuidado, que tanto bien ha hecho en los pueblos, será porque como he sido alcaldesa conozco bien todo lo que pudo suponer la ayuda a domicilio. He hablado con muchas auxiliares de ayuda a domicilio y me lo cuentan. Es decir, cooperativas que hay en los municipios o cuando los ayuntamientos las gestionan directamente tenemos cientos de mujeres trabajando en la ayuda a domicilio. Esa es la economía del cuidado, que tiene mucho que ver también, en este caso, con el cuidado de los más pequeños, de los más mayores, de las personas con discapacidad y de las personas dependientes. Ahí hay mucho que explorar y sigue siendo un yacimiento de empleo, principalmente para muchas mujeres que nos pueden seguir ayudando a que la población se fije al territorio.

Y luego hay que poner la vista en la gente joven y las generaciones jóvenes que vienen achuchando. Y también ahí todo lo que tiene que ver con la transformación económica relacionada con la tecnología, con la digitalización y con la robótica. Creo que ahí hay oportunidades que se pueden generar. Hay que aprovechar esos fondos europeos y el estar liderando, como estamos liderando, Europa. Eso sí, somos capaces de creer en un empleo con salarios dignos, en seguir explorando nuevos yacimientos de empleo y hacerlo en condiciones de progreso y de igualdad como defiende la izquierda.

P. Otro de los temas que aparece en su programa electoral es la cultura y lo mencionan como de gran importancia para el estado de bienestar. Pero a la hora de examinar las campañas electorales vemos que la cultura queda un poco desaparecida de esos grandes eventos. ¿Cuál es su posición respecto a la creación cultural y el dotar de apoyo económico a los creadores culturales?

R. Creo que al PSOE se les podrán cuestionar muchas cosas, pero como grupo parlamentario, como gobierno, cuando hemos sido gobierno, creo que el respaldo, el apoyo y la protección de lo que significa la cultura porque nos hace un mejor país y nos permite de alguna manera poder de manifiesto la libertad de expresión de verdad, no la que solo recoge la Constitución, la de verdad, la que llevamos a la práctica, no puedo estar con usted, en que no tenga el espacio que tiene que tener la cultura, más cuando estamos viendo la censura a la cultura por parte de los partidos de derecha. Están prohibiendo ciertas obras de teatro y están prohibiendo ciertas representaciones. Por tanto, es escandaloso, porque no sé cómo definirlo, que retrocedamos 80 años. Cuando la manifestación de la cultura ha sido siempre eso, la crítica al orden establecido muchas veces. Creo que eso abre las mentes y creo que nos hace un país más rico, un país más diverso. Y donde hay diversidad hay riqueza. Por tanto, nosotros vamos a seguir ahí defendiendo eso. Hemos sido muy criticados por el bono cultural joven. Parece poco menos que le estábamos regalando a los chavales el dinero para hacer no sé qué cosas, decía la derecha. Bueno, pues estábamos valorando a la cultura. Estábamos dándole posibilidad de seguir una viabilidad económica al sector cultural y lo hacíamos ayudando a que los jóvenes se incorporaran a todo lo bueno que da la cultura. Por tanto, yo sí que estoy muy satisfecha de que sigamos defendiéndola, protegiéndola. Y llamaría también a los electores a una reflexión de lo que la derecha quiere hacer con la cultura.

P. Otra de las cuestiones muy comentadas en estas dos semanas y durante su mandato ha sido la violencia de género, por leyes como la del 'Solo sí es sí'. ¿Qué proponen en materia de educación para prevenir la violencia de género?

R. Tenemos muy grabado a fuego cada uno de los socialistas la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. El presidente se lo dijo en el debate a Santiago Abascal: “no venga usted a darnos lecciones de ningún tipo”. Nos habremos podido equivocar, pero la buena fe que hay cuando se pone la ley sobre la mesa es indiscutible. Cuando tú pones una norma sobre la mesa crees que eso viene a ayudar a la igualdad entre hombres y mujeres. Mire, esta mañana estaba con un chico joven que acaba de ser padre y que tiene la prestación por paternidad, que es nuestro compromiso electoral convertirla en una prestación por nacimiento de hijos, pero que sea intransferible. Para seguir de alguna manera consolidando la igualdad real entre hombres y mujeres. Pero además ayudando a que los hombres puedan también disfrutar de sus bebés y que los bebés puedan disfrutar tanto de su padre como de su madre.

Para nosotros la igualdad real entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia machista tiene que hacerse de forma transversal. Tenemos que hacerlo desde una prestación por nacimiento de hijo hasta la educación, como bien decía. Nosotros sí vamos seguir defendiendo la educación en valores y vamos a seguir defendiendo que en los colegios y en los institutos pueda haber charlas, donde se le pueda decir con toda la crudeza, por dura que sea, a las chicas más jóvenes que la violencia machista existe. Y que a las mujeres se nos mata solo por ser mujeres porque culturalmente se sigue entendiendo que el hombre tiene cierto dominio sobre la mujer y que en parte es de su propiedad. Y claro, cuando uno a un ser humano lo cree propiedad suya, pues es capaz de hacer lo que tristemente vemos que hacen. Pero vamos a seguir insistiendo en el empeño de que desde la educación se puede conseguir que la violencia machista se erradique.

El pleno empleo nos permite la independencia de los jóvenes

P. Por último, y siguiendo en la línea de la situación de los jóvenes en España, una de las preocupaciones es el empleo y la vivienda, ¿qué ayudas plantean ustedes en caso de revalidar el gobierno para ayudar a los jóvenes a desarrollarse?

R. Lo enlazo con otra pregunta anterior que me ha hecho sobre el futuro. El futuro de este país viene de manos de la sostenibilidad, de la transición ecológica, de las energías limpias, igual que viene de la mano de la transformación económica, digital, robótica y de inteligencia artificial. Nosotros eso lo hemos unido a dos cosas fundamentales de cara a la pregunta que me cuestiona. Primero las 250.000 plazas desde la educación pública con la formación profesional precisamente para que podamos tener una formación específica en todo esto que viene y que es lo que va a dar oportunidad de trabajo. La oportunidad de tener un trabajo que te permita tener un salario digno es lo que te va a dar la independencia económica para volver a construir tu propia vida independizado de tus padres. Eso se une al compromiso que tiene el Partido Socialista del pacto por el pleno empleo. Un pleno empleo que se quede en un desempleo estructural del 8%, lo que es prácticamente un empleo pleno. Eso es lo que nos permite, de verdad, la independencia de los jóvenes. Y eso unido a la ley de vivienda, en la que ya hemos empezado los primeros pasos y que tenemos que seguir consolidándolo. La primera ley de la vivienda en la democracia española. Que nos permita poner la vivienda como un derecho social. Para eso hay que ayudar en dos vías. Primero hay que seguir reforzando el alquiler cuando no se puede tener una vivienda en propiedad, sin renunciar a que la gente tenga una vivienda en propiedad. Eso se consigue con empleo y luego también con ayuda, con vivienda de protección oficial o en aquellas que no lo sean también ayudar a los más jóvenes bien con el aval que ya lo hemos hecho de cara cuando pides una hipoteca o ayudar también a aquellas familias que tengan ingresos más bajos a que la hipoteca se pueda dilatar más en el tiempo con años de carencia y donde las cuotas a pagar sean unas cuotas asequibles para que la gente pueda tener sus proyectos de vida igual que sus proyectos laborales y sus proyectos familiares.