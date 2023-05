El PP logra la mayoría absoluta en Córdoba capital

El 28M ya tiene resultados finales en Córdoba capital. El PP ha logrado la victoria con mayoría absoluta y deja en la oposición al PSOE, Hacemos Córdoba y a Vox. Los 15 concejales logrados por los populares les otorgan manos libres para no depender de nadie en el gobierno de la ciudad. Enfrente, los socialistas han obtenido siete, por cuatro de la coalición de izquierdas Hacemos Córdoba y tres ediles de Vox.

De esta manera, José María Bellido revalida su cargo al frente de la Alcaldía y se convierte en el primer alcalde del PP de Córdoba capital que lo logra. Hay que recordar que tanto Rafael Merino como José Antonio Nieto, alcaldes populares de la ciudad, solo estuvieron un mandato con el bastón de mando.

Bellido ha logrado holgadamente la meta que se propuso en estos comicios, obtener una “mayoría suficiente”, ha repetido durante toda la campaña, sin llegar a nombrar la mayoría absoluta. Pero, sin duda, era esta la situación anhelada, para no tener que depender de votos prestados de Vox, como ocurriera en el actual mandato.

El PP ha sumado en estas elecciones seis concejales más respecto a las de 2019 y eso le ha valido alcanzar la barrera de la mayoría absoluta entre los 29 ediles que corresponden al Ayuntamiento de Córdoba. El PP solo dependerá de sí mismo para tomar las decisiones que crea oportunas al frente de la ciudad.

Porque, enfrente, la izquierda no solo no ha sumado sino que se ha dejado concejales por el camino respecto a los anteriores comicios. El PSOE de Antonio Hurtado se ha quedado en siete ediles, uno menos que en el mandato actual, lo que señala que no ha conseguido recuperar al electorado que en otro momento aupó a los socialistas a la Alcaldía con Isabel Ambrosio.

Y la confluencia de izquierda Hacemos Córdoba, que agrupaba a seis formaciones políticas y que lideraba Juan Hidalgo, ha obtenido cuatro concejales, cuando ahora entre IU y Podemos sumaban cinco en el Salón de Plenos. La suma de formaciones, en este caso, no ha conseguido movilizar al electorado, ni mucho menos lograr el sorpaso al PSOE que en los días previos a la campaña algún barómetro apuntaba.

En la bancada de la derecha, también estará Vox. La formación que capitanea Yolanda Almagro ha sumado un concejal más de los que tenía, llegando a tres. Pero la mayoría absoluta del PP hace inútil el papel de llave clave que perseguía la formación de ultraderecha y que sí tuvo en este mandato prestando sus votos a los populares.

Quien no estará y desaparece del Ayuntamiento de Córdoba será Ciudadanos. De cinco concejales que obtuviera en 2019, en esta noche electoral se ha ido de vacío, con un cero en su marcador. El declive de la formación a nivel nacional y andaluz se ha sumado en Córdoba a los episodios vividos por sus ediles, con uno detenido y fuera ya en el grupo adscrito, dos enfrentados hasta en los tribunales, una dimitida por compaginar sueldo público y privado, y la portavoz, que dimitió para irse a la lista del PP y será ahora concejala por el grupo popular.

Las urnas han hablado y los cordobeses han prestado su confianza por mayoría absoluta al PP de José María Bellido.