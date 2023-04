Ya sé que en 2023 no viajaré al multiverso de Todo a la vez en todas partes; por el momento no es posible. Sin embargo, con la ropa y en los audiovisuales de Mugler parece que estás a un paso de ello: tú mandas, la realidad es múltiple, tú la moldeas.

Es el espíritu que Casey Cadwallader, director creativo de la firma del revolucionario Manfred Thierry Mugler, imprime a su vivo legado a través de prendas emblemáticas como los pantalones ajustados en espiral, la reinvención del vaquero y del vestido negro, los corsés, los arneses y las calzas y la sastrería deconstruida que exhibe el cuerpo.

Esta magia futurista tiene consecuencias, entre ellas la colección cápsula de Mugler X H&M que la cadena sueca de moda pondrá a la venta el próximo 11 de mayo. Conjuntos y complementos cuyo precio habitual resulta astronómico se ajustan excepcionalmente al bolsillo del consumidor medio gracias a las cápsulas de H&M.

No obstante, lo de menos es conectarse ese día a la tienda online y cazar un cinturón con la eme de Mugler, puesto que la celebración viene de su apuesta por la inclusión, la diversidad, la libertad.

Para abrir boca, recomiendo su vertiginoso vídeo promocional al ritmo de una versión del éxito de Stardust Music Sounds Better with You, repleto de colaboraciones estelares como las Amaarae, Shygirl, Eartheater, Arca y el productor Ashland Mines o Jerry Hall.

Vestir, sentir, vivir, ser lo que se desea quizás está más de cerca de lo que pensamos. El multiverso a nuestro alcance es ahora.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación