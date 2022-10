MAC ‘Burbujas y lazos’

Regalos y celebración. La nueva colección de MAC Cosmetics de Navidad/Holiday se envuelve este año en la explosión festiva de los lazos que adornan los obsequios al pie del árbol y las burbujas chispeantes de las bebidas espumosas. Su título en inglés Bubbles & Bows (burbujas y lazos) anuncia un despliegue de caprichos de maquillaje tan ambicioso como las mesas de las cenas familiares donde todo el mundo encuentra su manjar favorito -cuñados aparte-.

En lo que toca a Bubbles & Bows, lo más novedoso es la serie de paletas de seis y doce sombras ojos y de tres iluminadores en envases de color champán rosado con su lazo en el cierre; los Velvet Teddy y Ruby Woo Party Crew Vault; los kits de cinco barras de labios mate; la docena de barras mini de Colour Powder Kiss Lip en una caja con forma de lazo (¡obviamente!) y la diversidad de opciones, ya que se combinan máscara de pestañas y lápiz de ojos, preparadores y fijadores o iluminadores más brocha.

La colección central presenta cinco labiales Lustreglass Sheer-Shine, otros tantos Powder Kiss Liquid Lipcolour, un nuevo bálsamo labial dorado brillante, cinco sombras de ojos individuales metalizadas, tres lápices de ojos y una polvera de iluminador rosado; de todo esto me gustan especialmente I´ve Been Naughty y Don´t Burst My Bubbly.

La mayoría de los productos de Bubbles & Bows están ahora mismo a la venta, mientras que otros llegarán próximamente. De cualquier forma, si queremos conocer y probar la colección, debes saber que ya está disponible en el espacio de la firma en el Corte Inglés de Córdoba, así como en la tienda online de MAC España y lugares como Primor y Lookfantastic.

Las burbujas hacen cosquillas y los lazos son mensajeros de la ilusión. ¿Quién no se apunta?

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación