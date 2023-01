Huda #FauxFilter

Empecemos el año con un filtro falso, de los #FauxFilter de Huda, para vernos mejor. Así seremos más de sonrisa fácil y sincera, algo, por cierto, benéfico para quien la produce y para quien la disfruta. Como no dejo de explorar bases de maquillaje, porque siempre habrá esa perfecta y milagrosa más allá -es decir, en la siguiente estantería de Sephora o lanzamiento mundial-, me he encontrado con la línea #FauxFilter de Huda Beauty, muy popular en las redes sociales y apreciada en los espejos de miles de personas por su capacidad para crear un rostro de piel impecable, bajo la luz natural o artificial y en la ‘realidad’ digital.

Son tres los productos #FauxFilter: la base líquida de maquillaje #FauxFilter Luminous Matte y sus homólogos: la base en barra y el corrector. La primera ha sido reformulada para ofrecer un acabado más modulable y natural, mate y con aspecto aterciopelado luminoso que cubre imperfecciones, minimiza poros e iguala la tez. La segunda es más hidratante y su eficacia para perfeccionar es valorada de la misma forma. Y, por último, el corrector remata el trabajo de las bases.

Los #FauxFilter presentan una amplia gama de tonos, clasificados en las familias neutro (N), beige (B), dorado (G) y rojo (R), no contienen perfume, resisten la humedad y el sudor, está demostrada su larga duración, no se desvanecen y son veganos, ya que ningún ingrediente es de origen animal.

Por ello, son una opción interesante para conocerla y comprobar si los #FauxFilter de Huda mejoran nuestra base y corrector habituales o preferidos. Solicitar un servicio gratuito de maquillaje o que nos faciliten unas muestras que se ajusten a nuestro tono es una buena de manera de conocer estos productos sin arriesgarnos a una compra poco meditada o innecesaria.

Como siempre, conocerse a uno/a mismo/a y mirarnos amorosamente y con sinceridad resulta básico para todo: desde elegir una base que se llama falso filtro hasta las más transcendentes decisiones.

Por lo demás, ¡felices y sensatas rebajas!

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación