He tenido una pesadilla que se enderezó finalmente como un sueño. Era pequeña y buscaba un disfraz para Halloween con otros compañeros y compañeras del colegio. De repente, el cielo se oscureció siniestramente sobre las calles mediocres del barrio, sentí que no debíamos entrar en ninguna tienda, que la noche caía de golpe y el parque y los árboles serían una trampa al regresar a nuestras casas. Menos mal que apareció un grupo de adolescentes ruidosos alrededor de un pequeñajo cubierto por una sábana. “Truco o trato, truco o trato”. Mi mente recordó E.T., la capacidad de un niño para acoger y querer a alguien tan diferente como un extraterrestre.

Había una salida.

¡Oh!, Halloween, cómo me gusta la celebración de las leyendas y las calabazas, los esqueletos, murciélagos y arañas, la Familia Monster, los caramelos y las chuches de espantosa apariencia aunque ricas; y de las brujas amigas que no dan ningún miedo, porque verdadero terror solo lo causan el odio, la violencia, la codicia, el maltrato, la cicatería, la inoperancia, el desprecio, la desatención, el tiempo perdido sin dar respuesta a las víctimas infantiles de abusos y de cuanto amenaza a la infancia.

No creo que la implantación de Halloween responda a la fuerza de una colonización cultural, sino a elementos universales que conectan con cualquier persona y al hecho de que a nadie le amarga la ocasión de disfrazarse y sentirse libre riéndose de miedos impuestos por quien pretenda dominar la libertad ajena, miedos que puedes desarmar con pensamiento crítico como se desarman las supercherías y los fantasmas de tela.

Es hora de exigir paz y justicia reclamando “Trato o trato”, porque otro mundo mejor es posible.

