Siempre ha estado ahí, delante de nuestros ojos; en el tablero de ajedrez, las fachadas del Románico y las carreras de F1; en la línea ‘Damier’ de Louis Vuitton y en las Vans Classic. Cuadriculado, rítmico, elegante, el damero o ajedrezado, en inglés ‘checkerboard’, es mi última fijación.

Es mi total look. Y ha surgido que con un vestido de damero de ZARA “estoy como nunca” (Lola Flores dixit). La compra parecía arriesgada, pero acerté. Su estampado de ajedrez, con figuras de 1 cm2, su línea setentera y la posibilidad de combinarlo con leggins, hace que siente bien a todo el mundo.

Luego, ocurre como cuando estás in love, que ves a la persona amada por todas partes. Así, no hay tienda donde no aparezcan dameros en forma de mochilas, pantalones, camisas de tul, rebecas con cuadros de ajedrez grandes, sudaderas y zapatillas de Vans con su franja clásica ajedrezada.

Que un damero solo es poco, quiero decir. Rescatas los tableros para jugar chess o damas. Vas a la caza de películas muy aclamadas en su día como En busca de Bobby Fischer y de la serie imprescindible Gambito de Dama. Y sales de compras con el objetivo damero en la mirada.

En ZARA me gustan el vestido de punto a cuadros rojos (https://www.zara.com/es/es/vestido-punto-cuadros-p05802132.html?v1=129437218&v2=1882774), el mío (https://www.zara.com/es/es/vestido-corto-cuadros-p08342329.html?v1=129651363), el pantalón a cuadros grandes (https://www.zara.com/es/es/pantalón-estampado-damero-p07385253.html?v1=128903500) y vestidos de ZARA Kids (https://www.zara.com/es/es/vestido-combinado-damero-p06201713.html), versión rosa y hueso (https://www.zara.com/es/es/vestido-rib-cuadro-damero-p09007814.html).

Más dameros, en Bershka (https://www.bershka.com/es/q/damero), Stradivarius (https://www.stradivarius.com/es/cardigan-punto-cuadros-c0p302301096.html?colorId=451), Pull & Bear, con mochilla (https://www.pullandbear.com/es/mochila-cuadro-damero-l14138840?colorId=040) y cinturón (https://www.pullandbear.com/es/cinturon-cuadro-damero-l05871305?colorId=808), y Mango (https://shop.mango.com/es/mujer/chaquetas-y-americanas-chaquetas/chaqueta-textura-cuadros_17085961.html).

Entre lo último y mejor, la colección de Louis Vuitton por NIGO, con prendas Damier de grandes cuadros (https://es.louisvuitton.com/esp-es/productos/cortavientos-giant-damier-nvprod3210005v#1A9JEE); no olvidar bucear en los visionarios del 200 cumpleaños del Sr. Vuitton porque merece la pena (https://es.louisvuitton.com/esp-es/historias/louis-200#!/windows).

El damero con iniciativa global es de Vans, que celebra el 18 de noviembre su Checkerboard Day (https://www.vans.es/news/vans-checkerboard-day-2021.html), con el que financian proyectos de jóvenes, becas, acciones por el medio ambiente. Por cierto, que Vans también te viste de dameros en Roblox (https://www.vans.es/roblox-vans-world.html).

Para hoy, la búsqueda del damero o lo que se nos antoje se juega en la calle. Es la Shopping Week, pilotada por el comercio de cercanía (https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/shopping-night-convierte-shopping-week-viene-descuentos-horarios-especiales_1_8430879.html), con la que ganamos todos.

