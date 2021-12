Los fondos europeos

Siguiendo la estela del artículo anterior hoy vamos a hablar del metaverso donde Europa da 140.000 millones al Gobierno de España, y este lo gasta y lo hace llegar a las empresas. Sueño o realidad?

España desde los años 90 ya viene siendo destinataria prioritaria de fondos europeos de cohesión, feder etc. España es famosa en la UE por gastar mal el dinero, es decir, por decirlo elegantemente, “que no surta el efecto deseado”, y últimamente ya directamente pedirlo pero no gastarlo y tenerlo que devolver.

España apenas ha gastado el 34% de lo asignado por Europa en el último Marco Financiero Plurianual (los presupuestos europeos) que comprenden desde 2014 a 2020. Pero lo mejor viene ahora. Para que a España le den dinero también tiene que poner. La ecuación para España en teoría es perfecta. Doy X y recibo 5X. La realidad es que España lleva años siendo un contribuyente neto. Esto quiere decir que paga más de lo que recibe. O mejor dicho, más de lo que recibe y no tiene que devolver.

¿España vaciada? ¿Cambio climático? Los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) tenían una asignación de 29.237 millones de € para el periodo 2014-2020 de los cuales se gastaron 7.706 millones que sería en torno al 26%. Holanda, un país considerado rico a nuestro lado, ha gastado por encima del 60%.

¿Paro? España es el país con más desempleo de Europa junto a Grecia y registra la tasa más alta de paro juvenil del continente. El fondo social europeo se encarga de cohesionar los estados europeos en materia social y de empleo. Aquí solo fuimos capaces de gastar el 32%, el segundo que menos ha gastado sólo por detrás de Croacia. Países como Luxemburgo, Alemania, Holanda o Francia, todos con mayor nivel de renta per cápita que España, han gastado por encima del 57% de lo asignado. En cuanto a una partida de 3.015 millones dedicados a paliar el paro juvenil que se designó expresamente para España dado el nivel del problema sólo hemos gastado 1.714 millones de euros, poco más de la mitad.

Y así podríamos seguir un rato. Si te gustan los datos puedes ver más aquí.

Osea, que el problema no es que no nos den. Es que hay un atranque monumental en la parte de la administración pública a la hora de gestionar lo que nos dan. La causa sea probablemente falta de recursos, falta de eficiencia en los recursos que hay, falta de digitalización y herramientas para los recursos que hay, exceso de burocracia, exceso de celo por parte de la administración de “regalar” dinero o simplemente exceso de indolencia tanto por la parte pública como por la privada. Seguramente una mezcla de todas.

Dado este problema ¿Qué porcentaje de los 140.000 millones (además de lo que ya nos dan por otro lado) creeis que se va a gastar? De lo que se gaste, ¿Qué niveles de “capilaridad” creeis que van a tener? Dado el atranque, siempre se suele optar por el atajo de dar pocos contratos muy grandes a empresas muy grandes más que tener que hacer muchos contratos más pequeños para empresas más pequeñas. ¿Qué medios se están poniendo en las AAPP, que son las que van a gestionar estas ayudas, para mejorar su ancho de banda de gestión? Es justo anunciar a bombo y platillo que “van a venir” 140.000 millones a solucionar el problema? Dado nuestro historial yo considero una broma de mal gusto. Despiadada.

Como le decía Aldo “El Apache” al general Nazi de las SS, “De allí de donde vengo, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque no es verdad”. Puto genio.