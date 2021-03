Jaramago city

Ahora que las redes sociales se han vuelto aburridas, ahora que seguir un Pleno en Twitter ya no es divertido, admito que me hizo mucha gracia el último montaje (crítica) del PSOE local que aparece en la foto.

Desde hace un par de semanas, esas redes sociales antaño divertidas se han convertido en una especie de denuncia constante del estado de los alcorques de la ciudad. También de los grafitis y de determinadas zonas, como la plaza de la Corredera. Pero si en algo se nota cuando hay algo que no funciona bien en una calle se puede medir por la altura que alcanzan los jaramagos.

Que tire la primera piedra el equipo de gobierno que ha pasado por esta ciudad que no haya aspirado a convertir a Córdoba en "una ciudad verde" y sostenible. Verde, ahora que es primavera y todavía no ha llegado el calor del infierno, está. Pero muchos de esos alcorques vacíos o simplemente en los que jamás se ha hecho mantenimiento tienen ahora unos niveles de jaramagos desconocidos. Solo hay que darse una vuelta para comprobar que algo no funciona bien.

En pleno confinamiento, recuerden, la plaza del Cristo de los Faroles parecía El Arcángel. La falta de peatones había hecho que crecieran malas hierbas entre las piedras y que se simulara una especie de campo de fútbol. Han vuelto los peatones y al menos en esa plaza los jaramagos no simulan ninguna selva.

El problema no solo está en el casco histórico. También en los barrios. A esta redacción llegan de manera habitual fotos de acerados en Miralbaida, en el Sector Sur o incluso en algunas calles de El Brillante donde los alcorques se han convertido en una especie de selva madre.

El servicio municipal de Parques y Jardines ha sido uno de los más castigados desde el principio de la década, cuando el cambio en la normativa obligaba a no sustituir a los trabajadores que se jubilaban. La famosa tasa de reposición. Eso llevó a privatizar gran parte del servicio. Ahora se está demostrando claramente insuficiente. Insisto, solo hay que darse una vuelta por la ciudad para comprobar el estado de los alcorques y de determinadas calles.