El desierto del Guadalquivir

No llueve. Y no pinta que lo vaya a hacer pronto. Llovió mucho en diciembre y parecía que cambiaba el ciclo. Pero desde entonces, casi nada.

Si hay alguien que nota antes que nadie los cambios del clima es el agricultor. En el campo ya se empiezan a tentar la ropa ante un verano que puede causar estragos. O que de hecho ya los está causando. Los ajos no se pueden regar y probablemente se pierdan. Con ellos, empleos y riqueza. Y es el primer aviso. Tras los ajos llegarán los cultivos de primavera y probablemente los cítricos. Sin agua suficiente, muchos naranjos y limoneros del Valle del Guadalquivir tendrán difícil su supervivencia. Y después, los almendros. Los olivos aguantarán. Pero no producirán aceite de oliva suficiente.

El drama agrícola y ganadero está servido si en el mes de mayo no llueve de manera abundante, algo que no parece que vaya a ocurrir. En los embalses queda agua para que no se repitan las escenas de los años noventa, con camiones cisterna suministrando a poblaciones que habían secado sus acuíferos. Pero quizás éste sea el último verano.

El cambio climático parece que, como pronosticaron los científicos, traerá periodos de sequía extrema al sur de la Península Ibérica, una tierra muy próxima al Sáhara pero que siempre fue muy húmeda y fértil. Supongo que a estas alturas entramos en territorio desconocido. El CSIC tiene medidores que señalan que estamos ya ante la peor sequía estudiada desde los años setenta del siglo XX.

Mientras tanto, apuramos una primavera soleada en la que parece, insisto, que el buen tiempo es superar los 30 ºC en Semana Santa. O que siempre haga sol.

La última vez que salieron todas las procesiones en Córdoba fue en la Semana Santa de 2017. Aquel sigue siendo el año más cálido desde que hay registros en Córdoba.