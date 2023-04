La culpa de la crisis del agua

El 28 de mayo hay elecciones municipales en toda España. Es una fecha marcada a fuego para los alcaldes y para los partidos. Legítimamente, todos mueven sus fichas, todos arriman el ascua a su sardina, todos intentan lograr el poder municipal. Pero desde hace varios mandatos, los políticos parecen jugar más a no perder o a hacer perder al contrario que a ganar.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es el mejor ejemplo de ello. Desde hace más de un año se sabe que de persistir la sequía el Guadiato y Los Pedroches iba a ser la primera gran zona de Andalucía con graves problemas de suministro. Desde hace una década se sabe que las obras para conectar La Colada con Sierra Boyera no están hechas. Desde hace 18 años, se sabe que las aguas de La Colada están contaminadas. Y desde 1995 se sabe que la zona es especialmente sensible a la sequía. Así que no vale hacerse el sorprendido. La crisis del agua en el norte estaba más que prevista y avisada.

Si hay algo que no ha ocurrido es que todos los mandatarios con algo de poder en la zona han priorizado a sus vecinos sobre sus siglas. No ha existido la unanimidad. No ha habido un pacto del agua. Un vamos a dejar atrás nuestras diferencias por que lo primero es el pueblo y el futuro. Ha sido imposible. Entiendo que por falta de interés, por miedo a que el que se mueve no sale en la foto o a que se trata de un lugar adormecido, envejecido, en el que a sus vecinos parece que ya les da igual todo. No lo sé.

La solución al agua del norte es La Colada y es Puente Nuevo. La Colada se construyó. La pagó la Diputación. La red secundaria la tenía que haber construido la Junta. Era llevar su agua a Sierra Boyera. No se hizo. Puente Nuevo tampoco se ha conectado con Sierra Boyera. Ya se planteó en 1994 (gobernaba Felipe González) y en 2001 (entonces Aznar). Nunca se hizo.

Los vertidos a La Colada son competencia autonómica y municipal. Europa impone enormes multas a España por no evitar los vertidos de aguas residuales a sus ríos. En Los Pedroches no es ningún secreto lo mal que funciona la depuradora de Pozoblanco. Y lo mal construida que está, con una ubicación en la que sus vertidos al arroyo son más que una probabilidad. En estos años no han concluido sus obras. Nadie ha asumido responsabilidades.

El PSOE y el PP se reparten actualmente las responsabilidades. Y las culpas. Los socialistas acusan a la Junta de no haber concluido la red secundaria de La Colada y de no haber hecho nada por evitar los vertidos. Los populares al PSOE de haber optado por La Colada y no por Puente Nuevo para salvar la situación en Sierra Boyera. No creo haberlos visto de acuerdo en nada relacionado con el agua del norte en los últimos años. Supongo que habrán entendido que los votantes castigarán al rival por lo mal que lo han hecho en la gestión del agua.

Esta semana, los camiones cisterna llevan agua potable a 80.000 personas en una comarca con tres embalses: La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo. La zona tiene agua, pero las administraciones han sido incapaces de distribuirla de manera adecuada para evitar el drama.

¿De quién es la culpa?