La Cata del Vino...off

Hace más de un año escribí desde este azafate (que tanto me sirve de terapia y hasta desahogo), que en una tierra referente en la enología mundial se estaban arrancando las viñas. Si, en Montilla y Moriles. Y nadie me desmintió.

Me pregunté entonces el porqué de tan poca cultura del vino, sosteniendo que las largas colas de la Cata, una cita tan multitudinaria como efímera, aportaban poco en pro de la cultura enológica de verdad. Cada vez que terminaba la Cata, algunos nos preguntábamos: ¿Y ahora, qué? ¿Hasta la siguiente cola y borrachera? ¿Sin más?

El Consejo Regulador acaba de suspender la que iba a ser la treinta y nueve Cata del Vino Montilla-Moriles y lo ha hecho a pocos días de su inicio. La razón, por más que he leído en todas las noticias, no está nada clara. Hasta el slcalde y el concejal de Tradiciones estaban sorprendidos con la cancelación, reconociendo que en el Ayuntamiento se habían enterado el día de antes del comunicado. De las razones de la suspensión, ni flores.

Si como sostiene el comunicado del Consejo Regulador, el cambio de ubicación del año pasado a la Plaza de Toros cumplió con solvencia las expectativas y, además, el evento fue un éxito rotundo, entonces -digo yo- ¿a qué viene esta suspensión a pocos días de obtener otro éxito rotundo? Se ha deslizado por ahí que es necesario un cambio de modelo y no digo que no, pero algo así no se decide días antes de la nueva cita. Se decide hace un año y se pone en marcha desde entonces.

Está “parada técnica para coger impulso”, como han calificado la repentina suspensión, sin justificar y muy extemporánea, deja muchas sombras y dice muy poco en favor de que la razón de verdad sea una revisión madura del modelo. ¿Están las liquidaciones económicas de las bodegas por su participación en la Cata del pasado año aún pendientes de abono, como se ha publicado? Si así fuera, esto sí que sería una razón -grave y letal- para que las bodegas se hayan negado a seguir participando en una nueva cita, adelantando de nuevo esfuerzo, dinero y medios, sin cobrar lo anterior. El alcalde reconoce el coste reputacional de todo esto y la Asociación Vino en Rama ha pedido al Consejo Regulador “mayor transparencia”. Ahí lo dejo.

Y es que en esta Córdoba de siempre no hay manera de que demos importancia a lo auténticamente nuestro, que defendamos lo que nos distingue y que mimemos lo que funciona, por no citar la incapacidad natural que tenemos de avanzar con elegancia, creatividad y nuevas ideas, sin “paradas técnicas” repentinas que nadie cree.

¿Que la Cata necesita un tratamiento con ácido hialurónico y un cóctel de vitaminas? Seguramente. Y el sector, adaptación a una nueva realidad digital, planes de marketing, influencers y embajadores de altura; más propuestas de enoturismo, concursos de caldos y vinagres, más educación y formación y, desde luego, una gran feria del vino más profesional que no sea solo de colas de borracheras. Eso sí, no tener estrategia días antes de la nueva cita sí que no es una opción ni mínimamente seria. ¿Falta de unidad? ... Siempre lo mismo. Ya dije.