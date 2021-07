Clientas megaextrañas de mucho socorro - Parte 384672489576248957

Una de la madrugada trabajando... Bar medio lleno y aparentemente normal.

Se me acerca una señora de "corte subbético" (que no sé ni qué coño es exactamente pero mi colega Txus lo dice mucho y me da mucha risa) y me dice con cara rara:

-si mi hermana te pide una copa no se la pongah porque "ehtá mala de loh nervioh".

Mala de los nervios. Esa gran enfermedad megacordobesa. :)

-¿Y quién es tu hermana?

-Una mu larga que hay ahí arriba bailando ar lao del artavó de la música.

-Ehmm... es que yo desde la barra de abajo no la veo. Aun así, a no ser que haga algo raro yo no puedo negarme a servirle si me pide porque...

-NO NO NO... SÍ TE PIDE LE DISEH QUE NO LE PONEH NA!!! TÚ LE DISEH: NO TE PONGO NA QUE EHTÁH MALA DE LOH NERVIOH!!

-Ehmm.... pero mujer... yo no puedo decirle eso, que no la conozco... (y pauso el tono de voz...ca-ga-da)... yo creo que como es tu hermana, mejor que vayas tú arriba al lao del altavoz donde esté bailando y la cuides y le digas que no beba más porque...

-NO NO NO!!!! SI VIENE A PEDIHTE DE BEBÉ, LE DISE: (la mujer comienza a dar palmas muy sonoras) (PLAS, PLAS PLAS!!!) "AMOH AMOH, QUE EHTAMOH SERRANDO Y NO TE PONGO DE BEBÉ!!!

..Gota de ShinChán haciendo su aparición en mi sien.

-A ver, si yo no dudo que esté "mala de los nervios" ... pero es que el bar está lleno y no puedo decir que está cerrado y seguir poniendo copas a los demás porque...

-NO NO NO... LE DISEH QUE SE VAYA A CASA Y QUE NO LE PONEH DE BEBÉH!!!

Miedito...

-Mira.. vamos a hacer una cosa... como yo no sé cómo es tu hermana, ve mejor a la barra de arriba que hay al subir la escalerita esa y le dices a la camarera rubia quién es tu hermana, que yo desde aquí no la veo y vayamos a meter la pata, y ya negocias con ella... vale?

La mujer sube los escaloncitos y yo sigo trabajando. En los diez segundos posteriores algo debe pasar en un punto entre el tiempo y el espacio porque aparece en la barra instantáneamente de nuevo con cara de otra y como si fuera la primera vez que me ve:

-Mira, si viene una chica larga que hay ahí arriba bailando ar lao del artavó, no le pongah nada que ehtá mala de loh nervio...

(No te creo... es una cámara oculta??)

-Sí, sí, lo sé, pero te he dicho que es mejor que subas a la barra de arriba y...

-MIRA, EH QUE ME ACABAN DE DESÍ QUE VENGA A LA BARRA DE ARRIBA (yo estoy en la barra de abajo) Y LE DIGA A LA CAMARERA RUBIA QUE NO LE PONGA ARCOHÓ A MIRMANA PORQUE EHTÁ MALA DE LOH NERVIO...

-sí sí... si te lo he dicho yo ahora mism...

-NO NO... QUE ME ACABAN DE DESÍ QUE TE DIGA QUE NO LE PONGAH A MIRMANA NA DE BEBÉ, A TÍ, QUE TE LO DIGA A TÍ, A LA CAMARERA RUBIA DE LA BARRA DE ARRIBA (mirada ida total)..

-Sí, pero eso es arriba, te he dicho que se lo digas a la camarera rub...

-SÍ, SÍ... A LA CAMARERA RUBIA... Y TÚ EREH LA CAMARERA RUBIA!!!

(sonrío hacia la puerta del bar con pose televisiva, me limpio el sudor y me coloco el pelo... lo sé... Juan y Medio va a entrar en breves momentos con un ramo de inocente inocente... pero no entra)

-Mujer... no ves que no? Yo soy la camarera pelirroja de la barra de abajo y ARRIBA hay una barra con una camarera RUBIA..

-NO NO... TÚ EREH LA CAMARERA RUBIA, QUE ME ACABA DE DESIR LA CAMARERA DE ABAJO QUE SUBA A DESÍRTELO..

(todas las gotas que tuvo ShinChán en la sien desde su nacimiento hasta cumplir los 15 se reparten por mi cuerpo)

Finalmente salgo de la barra, subo a ver ya por curiosidad a su hermana... y la señora detrás. La hermana era como la que más charlaba de "las hermanas del Batisterio", pero como si se hubiera tragao una marmita de plantavit y con el peinao del Jeros. Daba casi tanto miedo como ésta. Y las dos se agarran de la mano y se piran.

JURO.