El estanque de sal

La cultura es eso que pasa en la ciudad mientras los turistas pasean por la Mezquita y los Patios de Córdoba. Es algo mucho más importante que un post de Instagram, un hashtag y un eslogan. La cultura es lo que hacemos para mostrar lo que somos. Y aquello por lo que nos mirarán en el futuro si somos capaces de sobrevivir al presente.

Hace unos meses, una creadora formidable me dijo que, después de muchos años, había comenzado a mirar el estado cultural de la ciudad con optimismo. Y ponía como ejemplo el aterrizaje de la Thyssem-Bornemisza (TBA21) en el C3A. Yo me sumé entonces y me sumo ahora a su optimismo, aunque reconozco que me pesa un cierto escepticismo amable, el de quien no puede evitar mirar un poco el dedo, aunque lo que señale la luna.

Estos días hemos visto que se han secado los naranjos del Centro de Creación Contemporánea (C3A). Presuntamente -a día de hoy, no he conseguido respuesta concreta por parte de TBA21- tras retirar una obra de arte que formaba parte de la exposición Futuros Abundantes. Era un estanque de sal y parece que, al verter su contenido en el jardín, éste ha secado los naranjos que había plantados en la zona y que estaban ahí desde un pasado mucho más abundante que el actual en lo que a agua se refiere.

Denuncia @pepelarios que, dentro de la exposición Futuros Abundantes del @C3A_Andalucia, había unos estanques de agua salada con camarones. Debieron verter el agua en el parque y han matado varios naranjos. pic.twitter.com/OS1vY0hF5t — Miguel Antúnez 🐌 (@mantulopez) 6 de mayo de 2023

Al leer la denuncia que hizo el activista Pepe Larios, no he podido evitar recordar los varios discursos que ha dado la presidenta de la fundación TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza, cada vez que ha venido a Córdoba. En todas y cada unas de sus intervenciones ha mostrado una conciencia verde y ha hablado de los retos que afrontamos como sociedad y que están perfectamente representados en su colección de obras y en el trabajo encomiable de su fundación.

Y eso me ha llevado a una reflexión: Si la cultura es lo que hacemos para mostrar lo que somos, ¿qué somos cuando nadie se fija en lo que hacemos?

Es probable que el estanque de sal tenga algunas respuestas. Nos seduce demasiado el brillo del agua salada, aunque nos seque los naranjos. Pudiera ser que el amor que se profesa a la TBA21 en Córdoba sea en el fondo muy parecido al que se profesa al jeque que compró el Córdoba CF o al que se profesa a los miles de turistas que llenan nuestro casco estos días. Nos encanta que nos miren desde fuera. Pero, a la hora de la verdad, seguimos con un equipo en cuarta división -o donde sea, no es lo mío- y con un centro de arte que sigue siendo un banquete de fondos públicos al que una buena parte de los artistas cordobeses no están invitados.

Mientras tanto, otras gentes hacen el camino contrario: miran desde Córdoba hacia fuera. Y trabajan desde la ciudad hacia Kiev para proveer un paréntesis de las bombas a un familia de artistas ucranianos. Mikhail Korobkov y su esposa, Olga Korobkova, llegaron el jueves, y muchas personas de las que hacen cultura y ciudad estuvieron allí para saludarles y recibirles, incluidos algunos concejales. El alcalde de Córdoba, que no ha faltado a una sola inauguración de TBA21, no estuvo presente.

Y yo, que he estado en ambos sitios repetidamente y que defiendo siempre que ambos mundos son posibles y necesarios, no pude evitar pensar que la cultura que representa mejor a Córdoba es la de Ciudad de las Ideas, y que es una lástima que esta iniciativa no tenga un céntimo de euro consignado en los presupuestos municipales.