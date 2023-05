Córdoba da la bienvenida a los dos artistas ucranianos que han viajado desde Kiev

Mikhail Korobkov, Olga Korobkova y sus dos hijos ya están en Córdoba. La pareja de artistas ha cruzado toda Europa en coche en la última semana, atravesando seis países desde una capital en guerra (Kiev) hasta una ciudad en pleno mes de fiesta (Córdoba).

La pareja de creadores, becados por en la convocatoria de este año de Córdoba Ciudad de las Ideas, el proyecto cultural de la fundación Artdecor, han sido recibidos por el mundo del arte de la ciudad este jueves en un acto celebrado en la Casa de Los Angulo, un palacete ubicado en San Andrés, en pleno casco histórico de Córdoba, donde su llegada se ha tomado como un símbolo de paz en tiempos inciertos.

Korobkov y Korobkova son un matrimonio de artistas ucranianos. Ambos partieron desde Kiev con sus dos hijos hace una semana con destino a la ciudad en la que ella ya estuvo como refugiada hace un año, y en la que van a pasar el próximo mes dibujando un enorme mural junto a la Mezquita de Córdoba.

El presidente de Artdecor, el músico Fernando Vacas ha relatado el enorme esfuerzo que hay detrás de la llegada de la pareja de artistas, en cuyo viaje ha jugado un papel vital la asociación Ucranianos de Córdoba. Por su parte, Olga Korobkova ha destacado la felicidad que sienten de poder hablar de Ucrania a través del arte, una disciplina que, según su testimonio, puede demostrar que es posible “frenar la desgracia”.

Según indicó la Fundación Artdecor, con esta iniciativa se quiere transmitir “un mensaje de solidaridad y unión ciudadana ante la terrible realidad que viven los habitantes de Ucrania. En especial, busca brindar a estos artistas ucranianos una oportunidad de desarrollar su propuesta artística en un entorno internacional de paz”.

