El dolor que causan las políticas de los gobiernos de derechas

Estos días denunciamos el abandono absoluto del Barrio de Santa Cruz y es un deber mostrar nuestra sororidad y salir a la calle, exigir al PP soluciones ya.

Podemos lo exige y se pregunta ¿qué día no es día de salir a exigir, a que se nos oiga un BASTA YA alto y claro?

Todos los días son días de Santa Cruz, del Guadalquivir, del Sector Sur, Las Moreras, La Fuensanta, Cañero, Villarrubia, Alcolea, Miralbaida, imposible nombrarlos todos. Y el casco histórico, ellos denuncian las “fiestas sin fin” a causa de las políticas de turismo del ayuntamiento.

No solo los barrios, los taxistas, que tanto agradecieron los esfuerzos de Podemos contra los VTC se encuentra ahora con un decreto de la Junta de Andalucía que les permitirá operar, las multinacionales robando el trabajo de l@s autónom@s.

El Colectivo de Stop Casas de Apuestas, que batalla contra la droga del juego que prolifera en los barrios, ha vuelto a acusar al Ayuntamiento de hacer lo contrario de lo que votó en enero de 2021, no más licencias ni ampliación de casas de apuestas. ¿De verdad hay que explicarle a la derecha que la ludopatía y el juego patológico envenena mayormente a la juventud?

L@s comerciantes del centro van a ser l@s próxim@s afectad@s, probablemente barrid@s. Suponemos que la tozuda realidad, no caben en Córdoba más hoteles, lleva al Ayuntamiento a elegir un nuevo sector a quien beneficiar. El antiguo Simago dejará de ser Hotel para ser un Centro Comercial. El Sr. Bellido, ¿quién lo duda?, aplaude el proyecto y dice que no cree que afecte de manera negativa al pequeño comercio, he aquí otro primo de Rajoy que pone en duda la realidad que vienen destruyendo el pequeño comercio desde hace décadas.

El curso escolar empezó de nuevo con protestas. Es un objetivo político imponer la educación concertada y acabar con la pública. Desde los 80, vemos como la escuela concertada, concebida como algo puntual frente a la escasez de escuelas en la España de la dictadura, sin embargo ha seguido el camino inverso y cierran unidades escolares públicas cada año mientras multiplican las concertadas que pone la educación en manos de sus gentes en lugar de garantizar una educación democrática y gratuita. En Córdoba hay 125 unidades menos en los últimos cuatro cursos escolares. Para las derechas se trata del control, quien controla la educación orienta el futuro y la derecha está siempre en ello, en “la formación del espíritu nacional” frente a “La Formación Ética y Ciudadana”.

Más de un año lleva un ciudadano de Córdoba reclamando le devuelvan el impuesto de plusvalía y el Ayuntamiento alude a la falta de personal, mientras, las derechas eliminan empleo público de calidad y lo trasvasa a empresas privadas como en marzo de 2021 “Una empresa de Alicante recaudará los impuestos del Ayuntamiento de Córdoba” (periódico Córdoba 04.03.21).

La última noticia vergonzosa, seguro que ya la penúltima, es que el gobierno local se gaste 5.082 eurazos en cambiar la tipografía de la letra “e”, incluir una gota más en el logotipo de EMACSA, la explicación: “es una manera de hacer más accesible y estar a la vanguardia”, que es desde luego algo sin lo que l@s cordobes@s no pueden vivir.

Los supuestos casos de prevaricación y/o corrupción que el rio lleva y cuando suena…. El último, con el Sr.Dorado a la cabeza, es la presunta corrupción que tiene paralizada el área de infraestructuras, imprescindible para el cuidado de la ciudad, mientras ellos se entretienen en acusarse los unos a los otros, los barrios sin atender.

Esto han sido noticias de una semana, no se nos ocurre ir más atrás para no abrumar al lector/a. Todas con un mismo denominador común: benefician el negocio de sus gentes, las gentes de las derechas, propietarias de grandes empresas, amigos y chiringuitos frente al cuidado de la ciudad.

Imposible no mencionar su mal llamada política de igualdad, que ya llevó a las mujeres a las calles en junio de 2021sin haber obtenido ninguna respuesta de este Ayuntamiento. Su obsesión por acabar con las políticas feministas, les lleva a eliminar las concejalías, consejerías, de igualdad allá donde gobiernan, así hemos visto como una de las primeras medidas del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido eliminar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que evidentemente ellos consideran no necesaria.

Para rematar, evidenciar una necesidad imprescindible para las derechas: impedir la participación ciudadana para mejor llevar a cabo sus políticas lesivas. Córdoba, tras ser un ejemplo para el país, asiste a cómo el PP y Ciudadanos y su socio VOX se dedican a la tarea de eliminarlos escasos mecanismos de participación que quedan. Hoy las posibilidades de intervención de l@s vecin@s, a través de sus legítimos representantes en asociaciones y colectivos, están cada día más mermadas por el Ayuntamiento.

Demasiadas noticias malas y muy pocas buenas en una semana. Una buena queremos destacar: “más de 8.000 cordobeses se benefician ya de los abonos gratuitos de Media Distancia”, noticia que no proviene de las derechas sino de las medidas del Gobierno de Coalición Estatal, que bonifica el 30% de descuento en bonos de transporte urbano e interurbano. Nos diréis que “barremos pa casa”, desde luego, pues nadie dude de que nuestras vidas empeoran o mejoran por la políticas que se aplican; las derechas nunca han sido generosas con sus políticas y desde Podemos es nuestro deber recordarlo y seguir defendiendo políticas de izquierdas.

Córdoba necesita una transformación urgente frente a este dolor que no es caído del cielo, que no es de sentido común, que no es inevitable, es el dolor que causan las políticas de los Gobiernos de derechas.

Cerramos volviendo al principio ¿qué día no es día de salir a exigir, a que se nos oiga un BASTA YA alto y claro?. Estamos, a dos telediarios de las próximas elecciones municipales y de todas nosotras dependerá decidir que Córdoba queremos, urge iniciar la tarea. Solo nos queda desear que lo hagamos, desde la colectividad ciudadana, primando el bien común de cordobesas y cordobeses.

Es posible revertir las cosas, desde muchos lugares, desde la más leal unidad mejor, desde PODEMOS llevamos 8 años demostrando que si se quiere, se puede. Podemos quiere una Córdoba mejor y ahora toca, ¡Vamos a por los Ayuntamientos!

Sonia Bachiller Argüelles. Portavoz de Podemos Córdoba