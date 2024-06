Carta a un médico del centro de salud de la Fuensanta que ha dejado la profesión ante el “agotamiento”

Recientemente nos hemos despedido de un buen compañero, amigo, amable con sus pacientes y entregado a su profesión. Desde hace meses comenzó a hablar de su partida, pero no le creíamos. Pensábamos que quizás podría ser solo una reacción impulsiva y que cuando las cosas “mejorasen”, seguiría con nosotros.

Si de por sí las condiciones en las que trabajamos, sobre todo en nuestro centro de salud y, hablando “diplomáticamente”, han sido más que mejorables, desde hace más de un año, nuestro “eminente” distrito Córdoba tomó decisiones que, en vez de mejorar, empeoraron la situación. A lo largo de este tiempo han continuado las decisiones arbitrarias y autoritarias que no suavizan, para nada, las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios del área. Los sentimientos de frustración y desesperación han llevado a un éxodo de médicos, no solo de este distrito o de la provincia, sino de la comunidad entera, puesto que se ha devenido una situación de “sálvese quien pueda”. Y, como dice un dicho, “el mejor marinero huye de la tormenta” y solo nos quedamos manteniendo a flote el navío quienes por determinadas circunstancias no podemos huir.

Los centros de salud están con las plantillas más que mermadas y la presión asistencial cada vez es mayor. La población no aprecia cómo se pudre por dentro la sanidad y tenemos al pueblo enfadado con quienes damos la cara por el sistema sanitario. Ellos solo aprecian los fallos de accesibilidad: las listas de espera inmensas, agendas con citas irrisorias, cupos desbordados, las urgencias a reventar...

La población solo sabe que tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en el momento y sitio que quiera, pero no ve que la sanidad tiene un cáncer que vuelve a sus partes funcionales disfuncionales, con una atención primaria disléxica, afásica, incapaz de dar a los pacientes el enfoque adecuado a pesar de la gran capacidad que tienen los profesionales que en ella trabajan y que se esfuerzan día a día por no morir en el intento de hacerlo lo mejor posible. Y eso es precisamente el arma que usan los gestores para exprimirnos y extenuarnos, pues como dice la canción de los elefantes, “como veían que resistían…”, pero esta tela de araña se está rompiendo y toda la gente debería saberlo.

Los médicos no somos guerreros natos y miramos más por la paz y la estabilidad que por la reivindicación, pero ya no se puede tolerar el aumento de la presión por parte de gestores dictatoriales, y los pacientes salen afectados igualmente por toda esta serie de decisiones absurdas que no son más que números y política. El verdadero “bienestar del paciente” viene dado por una asistencia clínica de calidad y en condiciones óptimas, con médicos libres y no atados a objetivos políticos. Todo esto sirve para describir la angustiosa situación que vivimos y que ha llevado a muchos compañeros a marcharse, entre ellos nuestro amigo Pepe, de quien lamentamos su partida y a quien echaremos de menos, pero desde luego le entendemos. Como dice un dicho mexicano: “No lloro porque te vas, lloro porque me quedo”, y por lo mismo le deseamos toda la suerte en lo que la vida le depare y, ojalá, algún día, más pronto que tarde, nuestra situación mejore.