Qatar 2022 (V): La Entrevista traspapelada

Durante casi todas las jornadas de este Mundial que acaba hoy, la periodista Natalia Junquera ha venido publicando una serie de cuestionarios a distintas personalidades sobre sus recuerdos relacionados con el fútbol y los mundiales, que se han publicado en el diario El País (el periódico global, como reza su cabecera). Por esas entrevistas han pasado, entre otros, Mariano Rajoy o Baltasar Garzón. Pero yo no; posiblemente por problemas en la agenda de edición o por lo que sea. Sin embargo, gracias al permiso generoso de la compañera Natalia Junquera y de los editores del periódico global, podemos publicarla aquí, en Cordópolis, el periódico glocal.

Aquí la tienen.

Pregunta. ¿Cuáles son sus selecciones favoritas?

Respuesta. Italia y Costa de Marfil.

P. Saque al seleccionador que todos llevamos dentro. ¿A quién echa de menos?

R. A mi madre. Desde hace mucho tiempo.

P. ¿Alguna vez pidió un autógrafo?

R. A Serrat. Me firmó una camiseta del Barça después de un concierto suyo en el Gran Teatro. Esa camiseta aún no conoce lavadora.

P. ¿De quién le hubiera gustado tenerlo?

R. De los dos Sócrates: el griego y el brasileño.

P. ¿Messi o Maradona?

R. No se elige entre papá y mamá. Eso está muy feo.

P. Tres cosas que sepa de Qatar.

R. Que es una teocracia (como algunos querrían que fuese España). Que es el cortijo, allí le llamarán riad, de una familia (como algunos querrían que fuese España) y que putean a los tiesos y a las mujeres (como en España).

P. Última vez que le colaron un gol.

R. Cuando, sin esperarlo para nada, me cobraron 15 euros por un whisky con hielo que eran dos hielos que olían lejanamente a whisky. Nunca he estado tan cerca del asesinato.

P. Un gol en propia puerta, algo de lo que se arrepienta.

R. No estar aún más cerca del asesinato en aquella ocasión.

P. Y un gol en el 90: su gran golpe de suerte.

R. Cuando de madrugada compartí un taxi con una señora y ella le dio la dirección de su casa al taxista.

P. ¿Cuál fue su primer partido en el campo?

R. Un Club Deportivo Villanueva-Pozoblanco amistoso en el Campo de Fútbol San Miguel de Villanueva de Córdoba, de muy chico. Allí aprendí lo que no era “amistad”.

P. ¿Cuál es el mejor partido que ha visto?

R. Cualquier victoria del Barça en el Bernabeu se convierte inmediatamente en mi imaginario en el mejor partido de la Historia.

P. ¿Alguna vez se escaqueó de algún compromiso por el fútbol?

R. A ver, déjeme pensar… el día de mi boda. Sigo soltero, por cierto.

P. El sitio o las circunstancias más raras en las que ha consultado el marcador de un partido.

R. En una habitación del hotel Hilton&Towers de la Sexta Avenida, en Nueva York, a escondidas, mientras Scarlett Johanson salía a por hielo al pasillo. En los pasillos de los hoteles de Estados Unidos hay una máquina gratuita de hielo. Cosa fascinante.

P. ¿Alguna superstición antes de salir al campo? ¿Rituales para las grandes ocasiones?

R. Antes de cualquier eliminatoria que juegue el Barça, media hora antes me pongo a toda pastilla la canción Hoy puede ser un gran día, de Serrat, mientras desdoblo y me pongo la camiseta. Luego, me abro un botellín de cerveza con los dientes.

P. Le pilla fuera de juego…

R. Vivir en un país donde Alaska y Mario Vaquerizo sigan saliendo en la televisión pública. Cobrando.

P. Pide la hora al árbitro cuando…

R. Siempre que el Barça va ganando. Por si las moscas. Lo reconozco.

P. Tres momentos que recuerde de los Mundiales.

R. Sandro Pertini brincando en el palco del Bernabeu en la final de España´82. Cuando se me partió una muela mordiendo un salchichón justo antes de que Puyol marcase de cabeza en la semifinal contra Alemania en Sudáfrica´2010 (me dolió al día siguiente). Cristiano Ronaldo llorando tras caer eliminado ahora en Qatar.

P. Complete la frase: “Si no hubiera fútbol…”

R. ...olvidaríamos nuestra infancia, perderíamos la inocencia; y todo sería infinitamente más duro y más triste. Además de que no me hubieran hecho esta entrevista tan enjundiosa.