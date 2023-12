Vengo de Praga en un Airbus A320 precioso, grandote pero no muy grandote. Los hay más.

Me he pasado el puente de la Constitución y la Inmaculada en esa ciudad checa, Fui, volé y estoy aterrizando. En Chequia no saben apenas nada de la Constitución Española, la edad que tiene o si hay que tocarla o reformarla en alguna costura o enmendarla o darle un repaso general. Sin embargo, sí les suena eso de la “Inmaculada”, algo misterioso de una mujer inseminada por una luz que le irradió un pájaro en su vientre o algo así. Los checos son buena gente, gente crédula. Un poco como nosotros.

Lo he pasado muy bien. He visto un puente de un tal Carlos y he agotado la memoria de la galería de mi teléfono móvil Samsung Galaxy haciendo fotos que acabarán en una nube, o como se llame eso. He visitado un mercado navideño que se parece a otros mercados navideños. Y he tomado vino caliente. En Córdoba eso es un “medio mitad y mitad”, creo.

He ido a Praga porque siempre me ha gustado que en las películas de Berlanga se diga “Imperio austrohúngaro”, que no sé si se escribe junto o separado y el corrector de word me subraya en rojo y no en azul prusia, que sería lo suyo, aunque de geografía también estoy fatal.

He ido a Praga porque no he podido volar a otro sitio desde aquí.

Praga está, creo, al noroeste de Córdoba; así que ahora aterrizo utilizando un pasillo aéreo que sobrevuela la Sierra y gira un poco hacia María la Judía, se levanta sobre el pararrayos y la baliza de la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza y enfila hacia el Aeropuerto de Córdoba. Maravilloso.

El Airbus A320 justo despliega el tren de aterrizaje sobre la parcela de mi cuñao, donde ya se han zampado el arroz con magro y están dando cuenta de cacharros variados sin limón ni nada (que no sea esencial).

Y saludan al cielo.

Ya he aterrizado. Ya en casa.

Si apuro, aún puedo tomarme un cacharrito con mi cuñao y enseñarle las fotos a la familia.

Se me ha dormido un pie en el viaje. En fin.