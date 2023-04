No es un diminutivo de un miembro de las fuerzas de la seguridad del estado. En este caso, no.

Es una palabra de origen griego, como muchas que impregnan, filtradas por el latín, a la mayoría de las lenguas romances y a otras.

Poli significa “muchaos y muchas”, “numeroso”… De ahí viene la polis-ciudad, Persépolis y hasta eso de “Cordópolis” donde están leyendo right now (si lo tienen a bien).

Y con ella hemos acuñado el término “poliamor”: amar a numerosos o numerosas. También podría ser amar a las ciudades o querer a este periódico digital, podría decirse.

Hace unos días conocimos que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que también es responsable pastoral vocacional (sic) de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se mostraba preocupado por por la «cultura dominante» del «poliamor» y, frente a ello, ha defendido la propuesta de la Iglesia de la vocación al matrimonio, a la paternidad y maternidad.

Al parecer, como miembro de la Iglesia y “como ciudadano” le preocupa que en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se revelé que a más del 40% de la población española esté de acuerdo con mantener más de una relación afectiva a la vez.

Es curioso, de momento, que a los obispos le preocupe ese artilugio del tal Tezanos que “se inventa lo que piensan los españoles y españolas”, según algunos. Y deja fuera de su juguete a la “gente de bien”.

Es curioso, también, que los obispos olviden lo que Jesús (su presunto jefe) dijo en una famosa y humilde cenita de pan y vino: “un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado”. Un mensaje lleno de amor a la “polis”, a todos y todas, pues.

Querido arzobispo: su reino no es de esta tierra. No se meta en charcos terrenales, no vaya a ser que se cause un politraumatismo.