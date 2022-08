La entrevista más sincera

Pregunta (P): ¿Le preocupan ciertas teorías “negacionistas” en asuntos como el cambio climático o la incidencia de las vacunas en el control de la pandemia?

Respuesta (R): Pues no sabría qué decirle, la verdad. Ellos sabrán, si es que saben algo. Yo no me siento capacitado para contestar a eso. Tampoco es que tenga en cuenta la opinión de esas personas.

P: ¿La nueva crisis energética es el resultado de la invasión rusa de Ucrania?

R: No sé. No tengo coche y vivo de alquiler. Las facturas de la luz y eso las tengo domiciliadas y no las veo, porque apenas recojo el correo ni veo internet.

P. Pero se habrá percatado del aumento en la cesta de la compra

R: ...Bueno, compro en la misma tienda de siempre los tomates para el gazpacho y tinto del barato, no entiendo de vinos pero me gusta, y algo de pan. Pago con un billete y no cuento el vuelto.

P: En otro orden de cosas ¿Qué le parece la visita de Nancy Pelosi a Taiwan? ¿La ve como una especie de provocación?

R: Ostras, pues no sé. No sé dónde está Taiwan, no sé si es un destino de vacaciones de esos guays a los que yo nunca iré… como Barbados, Aruba o Pedro Abad. Sinceramente, no conozco de nada a Nancy Pelosi, pero su apellido me recuerda a un lateral derecho que jugó en Vélez Sarsfield en los 80´…, aunque tal vez fuera “Peluso”, no me acuerdo.

P: Sigue encallada la renovación del Consejo General del Poder Judicial…

R: ¿Y?

P: ¿No le preocupa?

R: Si me preocupase supongo que sería en cierto modo preocupante; pero no, creo que no. No tengo mucho qué decir sobre eso. Bueno, nada, para ser exacto.

P: ¿Y el problema de las parcelaciones, su regularización? ¿No cree que se eterniza en Córdoba?

R: No creo en la eternidad. No soy especialmente religioso ni trascendente y, además, sólo tengo un cuñado y vive en un barrio. No sé nada de parcelas.

P: También existe el problema de la masificación del turismo en ciudades patrimoniales. En Venecia apenas quedan ya 50.000 venecianos en su ciudad, lo demás es flujo puntual y forastero ¿qué le parece el fenómeno de la gentrificación de las ciudades y su pérdida de identidad?

R: Oh, me gusta mucho la peli El turista accidental, de Lawrence Kasdan, con Katheleen Turner, Geena Davis y William Hurt. Creo que me gusta precisamente porque no va de turismo. Tengo que buscarla, hace tiempo que no la he vuelto a ver. De lo otro que usted me pregunta no tengo ni pajolera opinión, la verdad.

P: Ahora hay que apagar los escaparates a las 10 de la noche…

R: …Sí, bueno; pienso en el Barrio Rojo de Amsterdam y sus escaparates. Pienso en la venta y en la compra. Pienso en el capitalismo, en mi prima y en los intercambios de erasmus. Pienso en un montón de cosas pero no tengo opinión al respecto.

P: Por último ¿No es un dislate que haya comenzado la liga de fútbol sin haber cerrado el “mercado de fichajes”?

R: Me importa una mierda, para serle franco.

P: ¿Ha dicho “franco”?

R: Sí. En el sentido de franqueza, sí.

P: Pues muchas gracias. Eso es todo.

R: Gracias a usted. Me he sentido muy cómodo en la entrevista.