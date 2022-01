Doce cubos expositores en Las Tendillas abren las actividades por el 50 aniversario de la UCO

El rector de la Universidad de Córdoba, Jose Carlos Gómez Villamandos, ha inaugurado este miércoles la exposición UCO, 50 años de Patrimonio Colectivo, con la que se ha dado el pistoletazo de salida a la programación que recogerá este 50 aniversario. Diseñada por Rafael Obrero, la muestra busca, en palabras de Gómez Villamandos, "poner en valor nuestros centros".

Esta cuenta con una estructura que reúne doce cubos en los que se reflejan las historias de cada una de las facultades de la Universidad de Córdoba. Asimismo hay un cubo para más par el Instituto de Estudio de Postgrado y otro para la propia institución, puesto que "son la primera puerta de entrada de nuestros estudiantes y en muchos casos el último contacto que tienen con la Universidad de Córdoba", ha expresado Gómez Villamandos. Una relación que pretenden aumentar con la creación en este trimestre de la Asociación Alumni.

El sitio pensado originalmente para la ubicación de esta exposición fue el Bulevar del Gran Capitán aunque finalmente ha terminado en Tendillas. Algo que ha hecho que se establezca, según ha expresado, en "el mejor sitio", debido a su cercanía con el Instituto Góngora, "donde nos hemos nutrido mutuamente de experiencias y conocimiento". Un centro con el que previamente al traslado del Rectorado a Medina Azahara, han compartido "muchos espacios".

El responsable del diseño de la muestra, Rafael Obrero, ha detallado en qué consiste cada uno de los cubos que integra. Todos dedican cada una de sus caras a un aspecto, según ha detallado, en primer lugar, uno de los lados, para a la historia de cada centro; otro a las personalidades relevantes que han pasado por cada centro; otra cara para el presente que "refleja los grados que cada una ofrece" y por último, una representación gráfica del edificio y su ubicación.

En cuanto a los diseños originales ha explicado que todos han sido dibujados in situ "al estilo sktech" o algunos sacados de imágenes "por premura". La técnica que el artista ha utilizado es "rotulador y acuarela" con algún retoque para encajar los dibujos posteriormente en el panel.

UCO, 50 años de Patrimonio Colectivo no solo permanecerá instalada en Córdoba -hasta el 17 de febrero- sino que irá rotando por cinco municipios de la provincia, según ha detallado Gómez Villamandos. El único pueblo que está confirmado es Belmez, según ha aclarado, ya que es donde se encuentra una de las sedes. En cuanto al resto, se decidirán con el objeto de jugar "para que haya una distribución territorial adecuada dentro de la provincia".

Con esta exposición desde la Universidad quieren resaltar la labor de los centros, del personal docente e investigador, su personal de administración y servicios y "con la colaboración de los estudiantes". Aunque para ello también llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que Gómez Villamandos, ha especificado, las presentaciones de varios libros sobre la historia de la Universidad "desde distintos enfoques"; un concierto en la Mezquita Catedral y actos de reconocimiento internos así como a "las administraciones y el sector productivo" que ha colaborado a lo largo de estos años con la institución.

