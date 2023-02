Vox lamenta que se use la comisión para disolver el Imtur para ocultar “incumplimientos del PP”

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este viernes que “se use la comisión creada para la disolución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) para que no se le reproche al gobierno local de PP y Cs que no cumple su palabra”.

En una nota, la edil ha recordado que desde su grupo llevan “prácticamente todo el mandato denunciando la ineficacia del Imtur, un auténtico chiringuito poco útil para la ciudad”.

Además, tras la comisión, Badanelli ha señalado que su grupo lleva “meses denunciando la sospecha existente sobre contratos menores, fraccionamientos y que se pueden estar cometiendo irregularidades”.

La portavoz ha criticado la situación “surrealista vivida en la primera reunión de la comisión creada para cerrar, en teoría, el Imtur, para dar los pasos para su disolución”, y ha añadido que “ofende a la inteligencia que a estas alturas el gobierno municipal convoque una comisión con un interés claramente electoral y político con la única intención de no poder reprocharle que no ha cumplido el compromiso que contrajeron con Vox de disolver este instituto, que poco aporta a la ciudad”.

Así, desde el grupo municipal han reprochado de nuevo “este engaño del gobierno”, defendiendo que quieren “funcionar de forma eficiente y que cada euro repercuta en el ciudadano; que a esta ciudad venga turismo de calidad, y esto no es ni el instituto que queremos tener ni la mejor fórmula de gestión”.