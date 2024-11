Rabanales acogerá el III Congreso Nacional de Videojuegos, 'New Gaming Experience'

El Aulario Averroes del Campus de Rabanales acogerá el próximo viernes 22 de noviembre la tercera edición del New Gaming Experience, un congreso nacional sobre la intersección de los videojuegos con diversas disciplinas académicas y profesionales. Este encuentro busca potenciar la consideración de los videojuegos no solo como una forma de entretenimiento, sino como herramientas para revolucionar procesos de aprendizaje, gestión de recursos humanos, difusión del patrimonio artístico y cultural, educación en valores y nuevos estudios catedráticos. Esta tercera edición se centra especialmente en la difusión de los games studies, un campo que analiza interdisciplinariamente cómo influyen los videojuegos en diferentes disciplinas y viceversa.

El congreso, organizado por la empresa New Gaming Spain, la Universidad de Córdoba y la Asociación de Gamers, Desarrolladores y Diseñadores de Videojuegos de Córdoba, tendrá lugar el día 22 de noviembre de 2024, en horario de 9:00 a 20:00, e incluye de un rico programa de ponencias y mesas redondas, y una zona expositiva con más de 55 empresas, entidades y emprendedores del sector tecnológico: videojuegos indie, educación y gamificación, innovación tecnológica aplicada al patrimonio, arte digital, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, impresión 3D, ciclos formativos y universidades, programas de empleo, entre otros.

El evento ha sido presentado esta mañana por el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la UCO, Sebastián Ventura Soto, quien ha señalado que “una gran cantidad de avances de los que se está produciendo en el ámbito de la inteligencia artificial se deben a las necesidades que han tenido los fabricantes de videojuegos de hacer escenas más reales y de hacer videojuegos que tengan mayor atractivo. Es un tema que está originando una gran cantidad de negocio y de emprendimiento”. “Esperamos que este congreso sirva de revulsivo para animar a futuros emprendedores, y cualquier persona implicada con la tecnología para que participen en la jornada y puedan empezar a crear la semilla de lo que sería un núcleo de desarrolladores y de implicar a los videojuegos en la provincia de Córdoba”, ha indicado.

Olga Reus, representante de New Gaming Spain, ha explicado que la edición de este año cuenta con más de 500 metros de zona expositiva en la que participan un total de 55 empresas de sectores como la tecnología, la gamificación, la realidad extendida y, también, universidades internacionales y con estudios profesionales en el desarrollo de videojuegos. “Además, contamos con expertos destacados del sector como Videojuegos Sin Fronteras, la organización Art Games, actrices de voz de la serie Arcane y estudios de videojuegos profesionales ilustrando lo multidisciplinar que es el sector de los videojuegos.”.

El congreso cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación (Junta de Andalucía), la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, las Delegaciones de Juventud y de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba, y el Instituto andaluz de la Juventud. José Luis Muñoz Vargas, secretario general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, ha estado presente en la presentación y ha destacado que “el sector de los videojuegos tiene un enorme potencial para generar nuevas oportunidades laborales, económicas y formativas en nuestra comunidad”, por lo que “la Consejería de Investigación e Innovación ha destinado este año un presupuesto de 175.000 euros para organización de eventos de este tipo”.

Por su parte, Sara Alguacil Roldán, diputada delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba ha manifestado el apoyo de la corporación provincial a “este tipo de eventos, que cada año se supera, presenta ponentes nuevos y, además, son gente joven y emprendedores, por lo que tenemos que estar apoyando esta actividad que combina juventud, desarrollo tecnológico, digitalización y transformación digital”. Lourdes Morales Zaragoza, delegada de Modernización Digital y Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, ha manifestado igualmente su apoyo a este congreso “que realiza una labor muy importante para que todo el mundo entienda que el videojuego no es solo parte de la disciplina del entretenimiento, sino que contribuye a muchas otras disciplinas como, por ejemplo, a la educación o a la difusión del patrimonio”. Desde el Instituto Andaluz de la Juventud, por su parte, han indicado que el IAJ contribuirá con una ponencia impartida por la empresa ARS Games, compuesta por dos profesionales con amplia experiencia nacional e internacional en tecnología, cultura digital y gaming, quienes también cuentan con docencia en diversas universidades, así como numerosas publicaciones y ensayos.

El congreso New Gaming Experiencie cuenta con la colaboración de Lanzaderas de emprendimiento de El Patio Andalucía Open Future, Hub Vivero de Empresas IMDEEC, Andalucía Emprende (CADE), Servicio Andaluz de Empleo, El Polo de Contenidos Digitales de Málaga, el Corte Inglés, la plataforma VIMART, B-wit, Universidad de Murcia, University of Tilburg, University of Kent, Universidad de Oviedo, Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía, Universidad del Atlántico Medio, IES Ángel de Saavedra, IES Trassierra y Centro de Estudios Internacionales Tartessos, entre otros.

Más información y programa completo del evento en: https://experience.newgaming.es/