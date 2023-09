El PSOE insta al gobierno del PP en la Diputación a “extender los contratos sociales” hasta noviembre

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha instado este miércoles al presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, a “ampliar y extender los contratos sociales al mes de noviembre, a través de una modificación de crédito de las cuentas de la Diputación, para inyectar 300.000 euros extras a la partida de 2,2 millones de euros con que cuenta el plan de contratos del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) y que se agotaron antes del verano”.

Se trata, según ha explicado Romero en rueda de prensa, de “una operación financiera que se ha utilizado, desde que existe el programa, por todos los gobiernos anteriores” de la Diputación, “para garantizar que los ayuntamientos de la provincia pudieran realizar contratos sociales en otoño y ayudar a las familias que más lo necesitan”.

Romero ha recordado que los contratos sociales del IPBS “están dirigidos mayoritariamente a parados de larga duración, a familias con bajos ingresos, numerosas y monoparentales”, entre otros colectivos, mediante un programa a través del que la Diputación “pone al servicio de los ayuntamientos 2,2 millones de euros al año”.

Con ese respaldo económico, “los asistentes sociales de los consistorios valoren a los solicitantes, para que sean contratados si cumplen los requisitos”, mediante un contrato para el que la Diputación “pone 1.000 euros, la cantidad del SMI, y el ayuntamiento” en cuestión “corre con el gasto de la Seguridad Social y, si tiene capacidad, aumenta la base del salario”.

En 2021 la modificación presupuestaria para extender los contratos sociales del IPBS “fue de 500.000 euros, para completar la partida inicial de dos millones; en 2022 el presupuesto fue de 2,2 millones y se aumentó posteriormente en 300.000 euros con la modificación presupuestaria, y en 2023 hay otros 2,2 millones de euros, que han sido ejecutados íntegramente hasta julio, con lo que cual el programa de empleo social se ha quedado sin recursos”.

Ahora, según ha lamentado Romero, “por primera vez en la historia del programa de empleo social no se ha hecho ninguna modificación para extenderlo hasta el 30 de noviembre, como todos los años anteriores, y poder realizar contratos tras el verano”, con el “perjuicio” que ello supone “para las decenas de personas que han sido valoradas por los ayuntamientos y que están esperando a ser contratadas, pero que no lo serán porque la Diputación no ha puesto recursos a disposición, y con un agravante más, que el dinero reservado por los consistorios se queda sin uso y sin poderlo aplicar”.

Por ello, Romero ha exigido a Fuentes que “la Diputación haga una modificación presupuestaria, para poder crear empleo hasta el 30 de noviembre o, si no lo va a hacer, que dé la cara y lo haga público, para que los alcaldes puedan explicarles a sus vecinos que no podrán ser contratados porque el gobierno del PP no pone fondos para ello”.