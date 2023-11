El PSOE anuncia enmiendas al presupuesto de la Junta tras la “vergüenza” de olvidar la Autovía del Olivar

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la alcaldesa de Baena, la socialista María Jesús Serrano, han anunciado este viernes que su partido presentará enmiendas al proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024, en relación con las inversiones en Córdoba, para “corregir la trampa y la vergüenza” de que en el Gobierno del PP “se hayan olvidado de incluir los tramos pendientes de la Autovía del Olivar en la provincia”.

Además, según ha informado el PSOE en una nota, no se incluye partida alguna en el nuevo proyecto presupuestario para tal infraestructura cuando, según han recordado, “el PP no se cansaba de reclamarla cuando estaba en la oposición”, pero, “tras cinco años” de Juanma Moreno (PP) como presidente de la Junta, “parece que ahora ya no es necesaria”.

Ello ha llevado a Crespín a preguntarse si, “después de cinco años en el Gobierno, ha mejorado algún tramo” de dicha autovía, porque “cuando el PP estaba en la oposición era imprescindible para el desarrollo de Andalucía”, pero parece que “ahora no lo es”, y lo mismo ocurre con las obras hidráulicas, preguntándose la líder del PSOE cordobés “dónde están aquéllas que declararon de interés autonómico hace tres años en Córdoba y que todavía no han ejecutado?, es una vergüenza”.

Por eso, en una atención a medios previa a la reunión con alcaldes, portavoces y secretarios generales socialistas de los municipios de Valenzuela, Luque y Baena, a la que también han asistido cargos orgánicos e institucionales del PSOE de Córdoba, Crespín ha rechazo el proyecto de presupuesto de la Junta para el año que viene “porque el Gobierno de Moreno no tiene como prioridad Córdoba y porque su modelo de sociedad no es el de la igualdad, ya que este presupuesto no cree en los derechos universales, ni en los servicios públicos”.

En este sentido, ha dicho que “son una trampa” y que, “por mucho que hayan escrito números, no van a engañarnos, porque no están garantizados los servicios públicos y porque, aunque pinten proyectos, después no los ejecutan”.

Crespín ha censurado que Moreno lleve ya cinco años en la Junta de Andalucía “en un contexto económico de crecimiento, con mejor financiación que nunca, por la cantidad de transferencias que le hace el Gobierno de Pedro Sánchez, y también por los fondos europeos que el presidente de España se ha encargado de defender en Europa” y que, a pesar de ello, “Andalucía esté peor que antes, como lo prueban los datos económicos”.

De hecho, según ha lamentado, Andalucía “está la última, en el vagón de cola, en convergencia con España; la última en desempleo, porque no crea empleo al mismo ritmo que el resto de comunidades”, y ha puesto como ejemplo el dato del último trimestre, “con una tasa del 18,7%, dos puntos por arriba de Extremadura”, y ello, según ha señalado, “no es una crítica fácil, es un dato, y esa tasa de desempleo sube aún más en los jóvenes y en las mujeres andaluzas”.

Es más, según ha criticado Crespín, “están desmantelando lo público y eso se refleja en los presupuestos”, y una evidencia de ello es que “la financiación a la sanidad privada ha aumentado un 70% desde que gobierna Moreno”, sencillamente porque en el Gobierno andaluz del PP “no creen en la sanidad pública”, y esa actitud también se refleja en “los recortes y carencias en la educación o la dependencia”.

Crespín también ha censurado “la baja ejecución presupuestaria”, pues, “a finales de septiembre de 2023, la Junta sólo había ejecutado el 24,2% de las inversiones, lo que supone 4.900 millones de euros sin ejecutar, y la mayoría son fondos europeos que se pierden a finales de este año. Es una vergüenza, y encima están devolviendo fondos, y tienen a más de 17.000 jóvenes esperando la ayuda al alquiler transferida por el Gobierno de España”.

Olvidos para Baena

Por su parte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha insistido en que el proyecto presupuestario aprobado por el Gobierno andaluz del PP “se olvida de las comarcas del Guadajoz y Campiña Este”, y de municipios concretos, como Valenzuela, Luque y Baena.

Así, “se han olvidado de cuestiones importantes que llevamos años reivindicando y que el PP siempre pide cuando está en la oposición, como es el caso de la Autovía del Olivar”, recordando Serrano que “la anterior consejera de Fomento ya avanzó que no la iba a desarrollar y se fue sin diseñar las partidas presupuestarias de los tramos que afectan a Córdoba”, mientras que “la actual responsable ni lo ha considerado, ni ha dicho ni una sola palabra sobre esta autovía, que es prioritaria si queremos proyectar un desarrollo logístico, empresarial y de empleo en la provincia”.

Además, Serrano ha criticado que “el Gobierno de Moreno deja fuera de los presupuestos a la depuradora de Albendín, la Ladera Sur y la rehabilitación de las viviendas de AVRA, que están en una situación lamentable, como san Pedro y el Tinte, que están abandonadas desde que la Junta está en manos del PP”.

A ello hay que sumar “las carencias sanitarias que sufren” en Baena, pues, “de los once médicos que deberían estar en plantilla en el Centro de Salud, para dar cobertura a la Zona Básica de Salud de Baena y Albendín, sólo hay cuatro”, a lo que se añade que “no vienen especialistas y los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria están cerrados”, y lo que es peor, “una cita para el médico de cabecera tarda más de diez días porque el Gobierno andaluz del PP apuesta por otro modelo, el de la sanidad privada, con la tarjeta de crédito en la mano”.