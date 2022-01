El PSOE alerta de que la bolsa de trabajo de Aucorsa “está agotada” y “hace falta personal”

La concejala socialista Alicia Moya señala que la bolsa de trabajo de Aucorsa, la empresa municipal de autobuses de Córdoba, "está agotada y lo peor es que sus responsables no han planificado la solución en estos dos años en que llevan gestionando la empresa, ni tienen previsto solucionar el problema a corto plazo".

En un comunicado, el Grupo Municipal Socialista culpa de esta situación a la gerente y al presidente de la empresa municipal, por no ser capaces de llevar a cabo una planificación en materia de personal, como a su juicio lo evidencia que "Ana Tamayo lo confirmara en la última reunión del consejo de administración".

La concejala Alicia Moya advierte de que en estas circunstancias no se podrán realizar contrataciones hasta dentro de 6 o 7 meses como mínimo, contando con que se pongan a trabajar ya, y no pierdan el tiempo como hasta ahora. No han tenido en cuenta, entre otras cosas, las numerosas bajas por COVID y las cuarentenas que se están produciendo en esta empresa al igual que en el resto de España.

Las consecuencias de la falta de personal se empezaron a notar hace meses y llegan hasta nuestros días. En la tarde del pasado martes 28 de diciembre, por ejemplo, se quedaron sin cubrir 3 servicios. Tres autobuses urbanos no salieron a la calle porque no había trabajadores para conducirlos.

“Tanto la gerente de AUCORSA como su presidente, Miguel Ángel Torrico, han demostrado una falta absoluta de previsión y de capacidad para dialogar con la parte social. Y ahora ponen como excusa en la negociación con los trabajadores que no tienen personal suficiente para cumplir la rebaja horaria que por convenio les correspondería y que supone un desembolso económico que no pueden asumir”, afirma Moya.

El PSOE reprocha al alcalde, José María Bellido, que permita que su equipo de gobierno se excuse siempre en razones económicas para no dar los pasos necesarios que lleven a ofrecer un servicio de calidad en las empresas municipales, mientras tiene la caja llena.

Faltan mecánicos

No sólo faltan conductores. La plantilla de mecánicos también se ha visto reducida considerablemente y necesita ser repuesta porque la flota de autobuses va cumpliendo años y cada vez hay que realizar más arreglos y mayor mantenimiento. Los vehículos se desgastan por el ritmo de trabajo, porque no da tiempo a cumplir los horarios debido, precisamente, a la falta de conductores.

El pasado verano los trabajadores ya denunciaron públicamente que cada vez había menos vehículos y que, de seguir con la misma gestión, algunos iban a estar circulando por las calles de Córdoba con 15 años de antigüedad, cuando la media debe ser de 7 u 8 años como máximo.

“Con la renovación que se hizo durante el anterior mandato comprando vehículos de gas bajó la media de edad de la flota, pero ahora deberían ir planificando nuevas adquisiciones porque el mantenimiento, a la larga, resulta mucho más caro”, advierte la concejal.

“El año pasado sobraron 17 millones de euros de las arcas del ayuntamiento y en 2021 ha ocurrido algo similar. El alcalde podría usar también el dinero de los remanentes, pero no lo hace porque prefiere utilizarlo para amortizar la deuda con los bancos. La consecuencia, como siempre, es la paralización absoluta de la gestión de este consistorio. Llevamos dos años y medio así y lo que nos queda”, concluye Alicia Moya.