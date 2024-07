El PSOE acusa al gobierno local del PP de “incumplir” compromisos con el Distrito Sur

La edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha criticato este viernes el “incumplimiento”, por parte del gobierno local del PP, de la “iniciativa firmada por todos los grupos, incluido el PP”, que se aprobó en el Pleno del pasado abril, para, entre otras cuestiones, crear “una mesa de trabajo en el plazo máximo de tres meses para abordar la creación de un centro comercial abierto” en el Distrito Sur de la ciudad.

Así, según ha informado el PSOE en una nota, González ha explicado que “uno de los puntos era crear un centro comercial abierto en el distrito y aglutinar a todos los comerciantes dispersos por el barrio, pero tras tres meses ni se ha puesto en marcha la mesa de trabajo, ni se ha mantenido un mero contacto con los comerciantes de la zona para testar su situación”, por lo que González ha conminado al alcalde, el popular José María Bellido, a “cumplir su palabra, y que lo haga a través del Imdeec”.

La edil socialista ha defendido de nuevo la necesidad de crear dicho centro comercial abierto en el Sector Sur, “para que se resuelvan los problemas de seguridad, de movilidad, de limpieza y abandono existentes en el barrio”, y todo ello “para dinamizar una zona que se está muriendo y que hace unos años estaba muy viva comercialmente hablando”.

González ha comentado que en el caso del comercio ambulante “es peor aún”, ya que de las más de 40 licencias que suelen montar puestos en el mercadillo del Distrito Sur los martes y viernes, “solo montaron once la pasada semana, y así lo han denunciado ellos mismos en las redes sociales, que no les merece la pena montar porque no les es rentable con lo que sacan al día”.

La concejala del PSOE ha concluido anunciando que la semana próxima trasladará esta exigencia en el consejo del Imdeec, “ante la evidencia de que los vecinos del Distrito Sur, no solo se sienten abandonados por el Ayuntamiento, sino engañados”.