El PSOE acusa al alcalde de “mentir descaradamente” a los comerciantes con el Bono 10

Indignación en el Grupo Municipal Socialista tras asistir a la última comisión permanente de reactivación económica en la que el gobierno municipal ha confirmado que tampoco habrá Bono 10 para comerciantes y usuarios este año, según señalan en una nota de prensa.

“El alcalde y su equipo han mentido descaradamente a unos comerciantes que llevan dos años esperando esta ayuda para poder salir de la situación económica en la que les dejó la pandemia. En esta espera muchos han tenido que echar el cierre a sus negocios. También han mentido a los cordobeses y cordobesas que esperaban que estos bonos de descuentos les rebajaran el coste final de sus compras”, afirma la concejala Carmen Victoria Campos.

El gobierno municipal del PP argumenta que ha habido un problema con la contratación de la plataforma digital que tenía que gestionar estos bonos, pero los socialistas lo consideran una excusa más para no poner en funcionamiento estas ayudas que tantas veces han prometido.

“Se licita el contrato hace unos días, piden documentación a la empresa elegida y ahora resulta que ninguna entidad bancaria le firma el aval, requisito imprescindible para que la contrate el ayuntamiento. Se supone que tiene que tener solvencia económica para presentarse. Entonces, ¿por qué nadie le da esa garantía?”, pregunta Campos.

Tampoco en 2023

En el PSOE habían dado por sentado que no habría Bono 10 este año, conscientes de la nula gestión de este equipo de gobierno, pero es que tampoco lo habrá el año que viene. El propio delegado de Comercio lo dijo en la comisión que se celebró el pasado jueves: no lo pondrán en marcha porque probablemente no habrá presupuestos el año que viene. Reconoce que no es posible articular otra fórmula porque el dinero que se había reservado, es de remanentes y eso significa que tiene que estar gastado antes de que acabe este año. Por lo tanto, no va a ser posible.

En total entre remanentes y presupuesto ordinario, se han perdido 2,5 millones de euros destinados al comercio de cercanía, algo que en el PSOE consideran muy grave porque el Bono 10 se ideó para ayudar a paliar los efectos de la pandemia y en 3 años no se ha gastado absolutamente nada.

“Han mentido en algo muy importante para reactivar al comercio de cercanía y al mismo tiempo aliviar el bolsillo de los cordobeses y cordobesas. El mes pasado, sin ir más lejos, hicieron declaraciones públicas dando todo tipo de detalles sobre este bono cuando todavía no estaba adjudicado el contrato de la plataforma. No deja de sorprendernos la capacidad de este alcalde para hacer anuncios vacíos con promesas que sabe de antemano que no va a cumplir”, señala la edil.

Destaca, además, que otros ayuntamientos ya lo han puesto en marcha, como el de Lucena, que va ya por la tercera edición, o el de Ronda. También otros más pequeños y con menos recursos humanos y materiales.

“Es un ejemplo claro que define perfectamente lo que ha sido el mandato fallido de Bellido: anuncios vacíos, mentiras, medias verdades y decepción. En definitiva, una chapuza más de este equipo de gobierno”.