El presidente de la Diputación pide “recuperar la interlocución con la Junta para no perder oportunidades”

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha analizado y reflexionado sobre cómo debe afrontar Andalucía la vertebración de su territorio desde el prisma del municipalismo, así como de las competencias de las diputaciones, de su relación con la Junta de Andalucía o de vías de financiación, reivindicando “la necesidad de recuperar la interlocución” con la Administración autonómica “para no perder oportunidades a nivel provincial”.

Así lo ha expresado Ruiz durante su intervención en el encuentro informativo de Europa Press con los presidentes de las ocho diputaciones provinciales, titulado 'Andalucía desde sus territorios' en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa.

Con relación al papel de las diputaciones en la actualidad, Ruiz ha señalado que “el debate sobre la necesidad de las mismas está superado, son necesarias para la viabilidad de muchos municipios, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, que no podrían afrontar servicios básicos si no fuera por ellas. Tenemos un papel que va más allá porque hemos sabido interpretar los retos de presente y futuro inmediato”.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba ha destacado que “venimos trabajando desde hace años en la identificación de retos y oportunidades y, aunque tuvimos el parón de la pandemia, nunca hemos perdido de vista cuestiones que pasan por la lucha contra el despoblamiento, la digitalización del mundo rural y la sostenibilidad; todo lo que después de la pandemia y la crisis de precios actual se ha puesto sobre la mesa”.

“Estas cuestiones van a marcar el presente y el futuro y ahí tenemos un papel esencial que desempeñar porque sin nuestra labor muchos municipios no podrán afrontar esos retos con garantía. Un ejemplo lo encontramos en que hemos gestionado decenas de proyectos de Economía Baja en Carbono para municipios muy pequeños y, gracias a ellos, hoy contamos con alumbrados sostenibles o actuaciones en colegios”, entre otras, ha subrayado.

Con respecto a su relación con la Junta de Andalucía, Antonio Ruiz ha señalado que “no existe interlocución, por eso solicitamos contactos, reuniones y poder participar y ser partícipes de todo lo que hablamos, de cómo vertebramos entre todos Andalucía y cómo hemos de definir estrategias que sean compartidas y tengan garantía de éxito para nuestra tierra”.

“Hemos demostrado nuestra capacidad de gestión de sobra, podemos desarrollar iniciativas de manera rápida y eficaz, pero hay fondos que se pierden y no se ejecutan, por eso demandamos y ofrecemos esa capacidad de gestión para que esos fondos lleguen a todos los territorios”, ha subrayado Ruiz.

El máximo representante de la institución provincial ha reiterado “la necesidad de esa interlocución que ahora no tenemos, porque además tenemos la sensación de que se nos utiliza, porque tenemos una gran responsabilidad y no podemos dejar a un vecino que tiene un problema, aunque no sea de nuestra competencia”.

Así, Ruiz ha reivindicado esta relación con la Junta, y también con el Gobierno de España, y ha insistido en que “tenemos un conocimiento profundo y real del mundo rural y vamos a estar siempre defendiendo los intereses de nuestros municipios y de nuestras provincias. Reivindicamos esa capacidad de interlocución, que se incremente la Patrica, que se incluya a las diputaciones y que, al menos, en las competencias que quieran que asumamos contemos con ayuda para ello”.

Por último, como retos a afrontar en el futuro, Antonio Ruiz ha destacado la lucha contra el despoblamiento, “que aunque no se está dando como en otros lugares, sí tenemos un goteo que tiene que ver con los servicios públicos, el empleo y tener vías de comunicación de cierta capacidad”, entre otros.

Potencialidades de la provincia

Como potencialidades de la provincia, Ruiz ha manifestado que “tenemos un sector industrial que estamos trabajando y un sector turístico aún con potencial, pero tenemos sobre todo un desarrollo basado en una industria agrícola y ganadera que tiene que afrontar la digitalización y el relevo generacional; ahí estamos impulsando el territorio como 'Smart Agro'”.

Además, ha añadido, “estamos volcados con la sostenibilidad y el medio ambiente, porque desde lo local tenemos que contribuir generando espacios verdes, contribuyendo al ahorro energético, haciendo pueblos más amigables y habitables”.

Como conclusión, Ruiz ha apuntado que “se está redefiniendo todo y hay cuestiones que a las provincias de interior nos ofrecen oportunidades, ya que se ha puesto en valor todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la sostenibilidad, con experiencias que huyan de aglomeraciones y se centren en la cercanía, en la gastronomía, algo en lo que partimos de una situación ventajosa porque de verdad apostamos por este mundo rural”.

Tras una primera mesa, que ha reunido a representantes de las provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, le ha tocado el turno a las instituciones provinciales de Córdoba, Granada, Huelva y Jaén. Ambas mesas han sido moderadas por el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.