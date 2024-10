El PP-A dice que “ahora hay 40.000 mayores más” con atención en Dependencia que en 2018

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este viernes ante las manifestaciones de este sábado por la situación de la Dependencia en la región que respecto a 2018 “ahora hay 40.000 mayores más que tienen un servicio de dependencia, que antes no estaban ni en las listas de espera, porque, sencillamente, al PSOE, como no le gustaba el dato, huyendo de toda transparencia posible, los sacaba del sistema y no existían esos mayores para el PSOE”.

En declaraciones a los periodistas en Cabra (Córdoba), junto al presidente del PP provincial, Adolfo Molina, y el alcalde del municipio, Fernando Priego, Repullo ha remarcado que “ahora hay 40.000 mayores más”, de manera que ha insistido en que “es una forma diferente de hacer política”, a lo que ha agregado que “es una evidencia que el PP está corrigiendo los errores del pasado y que somos creíbles”.

En palabras del número dos del PP regional, “la situación de la Dependencia es infinita mejor a la que nos encontramos en 2018”. “Estamos cambiando muchas cosas”, como “el sistema, el método y los instrumentos para facilitar que esa dotación que necesitan los mayores sea mejor y la tengan antes”, ha defendido.

“Pero, evidentemente hay que trabajar mucho, porque la herencia que recibimos del PSOE es absolutamente nefasta y la estamos revirtiendo”, ha subrayado Repullo, quien ha abundado en que “eso es lo que da credibilidad al gobierno de Juanma Moreno”.