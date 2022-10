Militares de Córdoba participan en dos proyectos de cooperación cívico-militar en Líbano

La Brigada Libre Hidalgo (Brilib) XXXVII, que está integrada en su mayor parte por efectivos de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), ha desarrollado en la última semana una apretada agenda de actividades de cooperación cívico-militar (CIMIC), con la inauguración de dos proyectos en beneficio de la población del Sur del Líbano, en la zona fronteriza con Israel donde prestan servicio los militares de la BRI X bajo bandera de Naciones Unidas.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMD) en su web, consultada por Europa Press, el primero de estos proyectos se ha llevado a cabo en la localidad de Qabrikha, donde se ha instalado un sistema de sincronización entre grupos de suministro de energía y placas solares, para mejorar el suministro de electricidad. El segundo ha sido en la localidad de El Fraidiss, donde se han instalado un sistema de filtros de agua y bomba de agua.

En cuanto a donaciones, los militares españoles han hecho entrega, a la asociación benéfica Better Society for Mothers and Children de Suwwanan, de ropa para niños, material escolar y productos de farmacia, donados por la empresa Silbon, la Universidad de Loyola Andalucía y el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

Además, en el Hospital de Meiss Ej Jebel se han entregado 11 ordenadores donados por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para actualización de equipos que mejoren los servicios médicos y asistenciales.

Finalmente, en el colegio público de Ain Arab se han entregado dos ordenadores y material escolar, procedentes de donaciones de la Fundación Universitaria para el desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor), del Colegio de la Vera Cruz de Jaén y de la Hermandad de la Vera Cruz de Montilla (Córdoba), que redunda directamente sobre los niños y la educación de éstos, impulsando las nuevas tecnologías.

La cooperación cívico-militar, según ha destacado el EMD, constituye un apoyo fundamental para el cumplimiento de la misión, pues contribuye al bienestar del pueblo libanés y es una muestra del compromiso de España por la estabilidad y la paz en el Sur del río Litani.