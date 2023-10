La Junta subraya que los Planes de Gestión de Residuos Ganaderos “se han quintuplicado” en Los Pedroches

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, ha afirmado este miércoles que “los Planes de Gestión de Residuos Ganaderos se han quintuplicado” en la comarca cordobesa de Los Pedroches, El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, ha afirmado este miércoles que “los Planes de Gestión de Residuos Ganaderos se han quintuplicado” en la comarca cordobesa de Los Pedroches, donde se ubica el embalse de La Colada, cuya agua no es apta para el consumo humano, recordando Acosta que “la CHG es la competente en la cuenca y que los ganaderos” y la Junta están “cumpliendo con creces” sus obligaciones.

Según ha informado la Junta en una nota, Acosta ha querido salir así al paso de las declaraciones realizadas por el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, en base a una respuesta escrita del Gobierno central a preguntas de Sumar, según la cual “corresponde a la Junta de Andalucía redactar y hacer cumplir el programa de actuación aplicable en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, como es el caso de la cuenca de aportación del embalse de La Colada”, y “le corresponde, además, redactar y controlar la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias”.

Ante ello, Acosta ha asegurado que las declaraciones de Pérez “son demagógicas y se alejan mucho de la realidad de un sector ganadero que ha hecho, junto a la Junta de Andalucía, un sobresfuerzo en materia de control y sostenibilidad”. De hecho, según ha explicado el delegado, “el Ejecutivo regional ha conseguido, en los últimos cuatro años, quintuplicar los Planes de Gestión de Residuos Ganaderos en la zona de la comarca de Los Pedroches, donde ya se roza el 100%, tanto en esta materia, como en la agrícola”.

A este respecto, Acosta ha explicado que “se han inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía a las explotaciones intensivas dentro del denominado Plan de Gestión de Residuos Ganaderos (PGSG), el cual fue aprobado por los servicios técnicos de la propia Delegación”.

Es más, tal y como ha explicado el delegado, “adicionalmente se realiza un control exhaustivo, por parte de los técnicos, de todo el conjunto de las explotaciones de ganado intensivo, comprobando por un lado el almacenamiento de los estiércoles en las mismas y por otro lado su destino, bien a planta de transformación o a fertilización”.

Por otra parte, “desde hace varios años” está en marcha el Plan de Control Oficial de Higiene de la Producción Primaria Agrícola, por el cual, “desde la Delegación Territorial, se controla la fertilización y el uso de fitosanitarios en las explotaciones agrícolas, que incorpora un control reforzado en explotaciones ubicadas en el área de influencia de masas de agua”.

No obstante, el delegado territorial ha incidido en que “es el Gobierno de España, a través de las confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, quién gestiona el mantenimiento y estado del embalse de La Colada y que, sin duda, como organismo competente debe de determinar si se diera algún tipo de incidencia o vertido al respecto a nuestra delegación. Cuestión que, a día de hoy, no consta”. Por lo que entiende que “se ha podido interpretar de forma incorrecta la respuesta dada en el Congreso, ya que no responde a la realidad existente”.

De ahí que Acosta haya exigido “rigurosidad a la hora de hablar de La Colada, para evitar desinformación a los ciudadanos y, sobre todo, a los mercados, ya que podría perjudicarse a un sector sostenible que está produciendo con la máxima garantía medioambiental”.

Es por ello que el delegado territorial ha exigido que “se deje de criminalizar a un sector y a una industria ganadera que ha dado un gran salto en materia de sostenibilidad, realizando incluso una importante modernización e inversión dentro de sus explotaciones e industrias, para cumplir al 100% las exigencias de los mercados europeos y la propia normativa vigente”.