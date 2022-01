La Junta amplía en 105.000 euros las ayudas para la compra de libros en 32 bibliotecas municipales

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha ampliado las subvenciones de apoyo al sector editorial del libro como consecuencia del Covid-19 y que permiten a los ayuntamientos beneficiados adquirir libros para sus bibliotecas municipales. Se trata de la tercera ampliación de esta iniciativa, que suma 32 municipios cordobeses más y 105.000 euros más, ha afirmado la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva.

En una rueda de prensa, la delegada ha destacado que "en total, son 52 los municipios de la provincia beneficiados en 2021 con una subvención total de 175.000 euros".

Con estas subvenciones, las bibliotecas municipales integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía renuevan sus fondos gracias a la adquisición de libros en librerías de las localidades beneficiarias.

Cabe recordar que es requisito imprescindible adquirir los lotes bibliográficos en las librerías existentes en el municipio o en el entorno geográfico más cercano, con el fin de favorecer el comercio de proximidad y a las pequeñas librerías.

Se trata de obras de cualquier formato, obras de referencia (diccionarios, grandes obras, etc.), infantil y juvenil (narrativa, etc.), literatura (poesía, novela, ensayo, etc.), ciencias, sobre Andalucía o cualquier otra materia y/o temática que, a criterio de la persona u órgano responsable de la biblioteca se considere de interés para la población potencialmente usuaria de los servicios a prestar por la biblioteca.

Municipios beneficiados

La primera convocatoria de 2021 benefició a 20 municipios con un total de 70.000 euros. Los ayuntamientos perceptores de las subvenciones fueron Alcaracejos, Almodóvar del Río, Baena, Castro del Río, Dos Torres, Espiel, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, El Carpio, La Rambla, Luque, Montalbán de Córdoba, Montoro, Monturque, Moriles, Posadas, Pedroche, Villafranca de Córdoba, Villanueva del Rey y Villa del Río.

La segunda ampliación se hizo efectiva el 17 de diciembre de 2021 y ha supuesto para Córdoba 82.500 euros más para 24 bibliotecas municipales. Los municipios beneficiarios han sido Cañete de las Torres, Añora, Carcabuey, Valenzuela, Villanueva del Duque, Rute, Doña Mencía, Pozoblanco, Conquista, Lucena, Belmez, Villaviciosa de Córdoba, Benamejí, Aguilar, Fernán Núñez, El Viso, Hinojosa del Duque, Montemayor, Iznájar, Montilla, La Granjuela, Obejo, Nueva Carteya, Villaralto y Hornachuelos.

Y el 3 de enero del presente año se ha publicado la nueva ampliación de crédito, que ha hecho efectiva una suma adicional de 22.500 euros a nivel provincial. Ello ha beneficiado a ocho ayuntamientos más de la provincia: Villaharta, Los Blázquez, Encinas Reales, Belalcázar, Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Abad, Fuente Tójar y la ELA de Encinarejo de Córdoba.

Esta línea de subvenciones arrancó en 2020 con el objetivo de paliar los efectos derivados de la pandemia del Covid-19. En esa primera convocatoria, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico concedió 62.500 euros a 15 municipios de la provincia: Aguilar, Baena, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Castro del Río, Fernán Núñez, El Carpio, La Carlota, La Rambla, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Torrecampo, Valenzuela y Villanueva de Córdoba.

"Compromiso con el sector"

"Con estas ayudas se muestra una vez más el compromiso del Gobierno de Andalucía para que la cultura llegue a todos los municipios, además de dar un nuevo impulso al sector del libro", ha resaltado la delegada, para agregar que "es un sector esencial para la cultura andaluza y que ha demostrado una gran responsabilidad y fortaleza tras la paralización económica causada por la pandemia".

Por segundo año consecutivo, desde la Consejería, ha añadido, "se ha reactivado al sector al tiempo que se amplía la dotación bibliográfica en las bibliotecas municipales, con el objetivo de fomentar la lectura y activar el comercio local, en este caso las pequeñas librerías".

Al respecto, la delegada ha destacado "la importancia de estas ayudas para la reactivación económica, la vertebración de la provincia y la lucha contra la despoblación".

En este sentido, ha señalado que "la cultura es un motor económico", de modo que "con estas inversiones en el sector editorial, como en la red andaluza de teatro o en el flamenco, que llegan a todos los municipios, se vertebra toda la provincia y sirven para luchar contra la despoblación".

Al mismo tiempo, estas ayudas, que tienen como requisito la compra de material bibliográfico en las librerías del municipio son "un apoyo al comercio local de cercanía, un sector que con esta crisis lo ha pasado muy mal, y en especial, las librerías", ha remarcado Casanueva.