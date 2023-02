IU Insta a la Junta a buscar “inversores serios” para la planta LCG Fruits de Palma

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha instado a la Junta a que “deje de mirar para otro lado” en relación a la situación laboral que se vive desde hace meses en la planta de LCG Fruits de Palma del Río (Córdoba) y ha pedido al Gobierno andaluz que busque “inversores serios” para evitar la desindustrialización en la zona.

Los extrabajadores de LCG Fruits protestan al no haber cobrado aún las indemnizaciones

Así lo ha expresado este sábado en el acto de concentración convocado por CCOO en defensa de la plantilla de LCG Fruits. Con este motivo se ha llevado a cabo una cadena humana alrededor de las instalaciones de las fábricas de Zumosol y LCG Fruit.

“Andalucía se entiende y se defiende si hay un futuro para el mundo rural; de ahí la necesidad de que tengamos una industria agroalimentaria fuerte, que genere empleo, fije la población y el valor añadido se quede en nuestra tierra”, ha abundado el coordinador general de IU Andalucía.

Valero ha señalado que la Administración “no se puede quedar mirando para otro lado” cuando existe el “riesgo de pérdida de empleo en la comarca del bajo Guadalquivir”. “Por eso estamos hoy aquí, para expresar nuestro apoyo y compromiso de IU con la plantilla y con los vecinos”.

No es la primera concentración de extrabajadores de LCG Fruits. El pasado mes de diciembre protagonizaron un acto de protesta para recordar que, seis meses después de ser despedidos, su situación no se había resuelto y aún no habían cobrado las indemnizaciones que les corresponden por el despido.

El colectivo recuerda que la mayoría de la gente cree que con la resolución del conflicto de Zumosol (Zumos Palma) ha concluido el de LCG Fruits, “pero la realidad es muy diferente”.