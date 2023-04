Investigadores del CSIC desarrollan una 'app' que permite optimizar el trabajo de los agricultores

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS), centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) situado en Córdoba ha liderado el desarrollo de una nueva aplicación para móvil y tablet que permite a los agricultores identificar las prácticas de manejo sostenibles de suelo y agua que mejor se adaptan a sus condiciones, haciendo una evaluación preliminar de la efectividad y dificultad en su implementación.

Esta aplicación ya está disponible en Google Play de manera gratuita y en tres idiomas: español, inglés y chino. Tambien está disponible el repositorio digital del CSIC: https://digital.csic.es/handle/10261/284705

Esta herramienta, según se indica en nota de prensa ha sido desarrollada en el contexto del proyecto SHui 'Soil Hydrology research platform underpinning innovation to manage water scarcity in European and Chinese cropping systems', una iniciativa Horizonte 2020 entre la Unión Europea y China, cuyos orígenes se remontan a 2018 y hasta 2022. José A. Gómez, investigador del Instituto de Agricultura Sostenible, IAS-CSIC, ha sido el coordinador de este proyecto cuyo elemento central es el desarrollo de estrategias para hacer frente a la escasez de agua en diferentes sistemas agrícolas, protegiendo al mismo tiempo el recurso suelo y reforzando la cooperación entre Europa y China en estos temas. También ha liderado el desarrollo de SHuBest como parte de su actividad técnica dentro del proyecto.

Los investigadores responsables afirman que será de gran utilidad porque, según afirma Alfonso Gómez Calero, del IAS-CSIC, “es una puerta de entrada sencilla a las buenas prácticas de manejo sostenible de suelo y agua en agricultura, pensada para que cualquier agricultor o persona de dentro o fuera del sector sin conocimientos previos pueda identificar las distintas prácticas disponibles y cómo su viabilidad y efectividad vienen determinadas por las condiciones particulares de una explotación. Viene respaldada por una guía de buenas prácticas de manejo elaborada dentro del proyecto que el usuario puede descargar de manera gratuita, en español, inglés y chino, para ampliar conocimientos”.

“Ambos, la app y la guía, culminan el esfuerzo de estandarización en terminología y conceptos entre diferentes idiomas y tradiciones técnicas, siendo uno de las pocas herramientas de este tipo que cubren tres de los idiomas más hablados en el mundo”, ha añadido.

Sobre el Instituto de Agricultura Sostenible

El Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) es un centro propio del CSIC con la misión de abordar la sostenibilidad, tanto en secano como en regadío, de sistemas agrícolas característicos de zonas de clima mediterráneo. En el IAS, ubicado en la finca experimental 'Alameda del Obispo' de Córdoba, trabajan unas 180 personas, de las que 150 son plantilla permanente o personal contratado para actividades de investigación y aproximadamente 30 son colaboradores visitantes de universidades y otras instituciones españolas y extranjeras.

Hoy en día el IAS es un centro de referencia en investigación en ciencias agrarias, tanto a nivel nacional como internacional, con un programa científico articulado a través de tres departamentos, Agronomía, Mejora genética vegetal y Protección de cultivos. El IAS colabora científicamente y en docencia con universidades, principalmente la Universidad de Córdoba, IFAPA y con otros centros del CSIC tanto de Andalucía como de otras zonas geográficas y con centros de enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional.

Son también muy importantes para el instituto las estrechas y consolidadas colaboraciones con importantes centros de investigación y universidades internacionales y el claro compromiso con la cooperación para el desarrollo, particularmente en el área mediterránea, Asia, América Latina y África.