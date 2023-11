El IAS-CSIC de Córdoba celebrará en Madrid una conferencia internacional sobre Xylella fastidiosa

Un total de 150 expertos internacionales, entre investigadores, gestores, legisladores y productores, se darán cita el próximo 14 de noviembre en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, en una conferencia internacional sobre Xylella fastidiosa, organizada por el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS)del CSIC en Córdoba.

Este foro internacional se considera clave, dado que, según ha informado el IAS-CSIC en una nota, la Xylella fastidiosa es una bacteria fitopatógena calificada por la Unión Europea (UE) como la primera plaga prioritaria, ya que ha demostrado su capacidad para causar enfermedades devastadoras en una amplia gama de especies vegetales, desde el olivar y el almendro hasta el viñedo, causando un gran impacto ecológico y económico.

La conferencia, organizada por el CSIC, a través de la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) SolXyl y el proyecto Europeo BeXyl, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Red Cyted IBER-Xyfas, hará un recorrido sobre los avances científicos en la investigación sobre Xylella fastidiosa que se han llevado a cabo en Europa desde que la bacteria se detectase por primera vez en Italia, hace ya una década.

La investigadora del IAS-CSIC de Córdoba y responsable de la organización del encuentro, Blanca Landa, ha explicado que “la investigación sobre esta bacteria es más relevante que nunca, por el reto y la dificultad que supone el manejo de las enfermedades que causa y por la incertidumbre ante cómo podrán evolucionar sus epidemias ante distintos escenarios de cambio climático”.

Así, en la jornada de trabajo, donde participarán relevantes científicos y representantes de la Administración y de la Comisión Europea, se abordarán cuestiones como la situación actual de las epidemias y el marco legislativo en la UE, la detección temprana de este patógeno, los avances en genómica y el control y manejo de las enfermedades provocadas por la bacteria, entre otras cuestiones.

Tras el 'workshop', los días 15 y 16 de noviembre tendrá lugar otro importante evento sobre la bacteria: la Asamblea general del proyecto europeo BeXyl (Beyond Xylella, integrated management strategies for mitigating Xylella fastidiosa impact in Europe-Más allá de Xylella, estrategias de gestión integrada para mitigar el impacto de Xylella fastidiosa en Europa), financiado por la Unión Europea y que reunirá a más de 60 investigadores, pertenecientes a 31 instituciones de 14 países de Europa, América y Australia y que coordina Blanca Landa.

Esta investigadora cordobesa, que lidera también la plataforma SolXyl sobre Xylella fastidiosa del CSIC, ha indicado que la asamblea “es una oportunidad para que los distintos grupos integrantes del proyecto pongan en común sus avances y contribuciones relevantes al estudio de Xylella, porque BeXyl persigue dar un paso adelante y superar el estado inicial de emergencia fitosanitaria, para proponer y evaluar medidas novedosas, y para lograr un manejo sostenible de las enfermedades que causa esta bacteria”.

De esta forma, a lo largo de seis sesiones, se abordarán cuestiones como los factores que impulsan las epidemias en Europa, las nuevas estrategias y métodos de vigilancia y detección temprana de la bacteria, cómo conseguir el aumento de la resiliencia de las plantas a la infección o los impactos ecológicos, sociales y económicos de la bacteria, entre otros aspectos.