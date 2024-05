Fuentes señala que la Base Logística será una “gran oportunidad” para el norte de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado en la jornada de trabajo que, en torno a la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET), se ha celebrado este jueves en la sede de Adroches, en el municipio de Dos Torres, donde ha puesto en valor la “gran oportunidad” que supondrá la Base Logística para la zona norte, señalando el agua y la capacidad energética como los “retos a los que debe hacerse frente”.

Durante su intervención, Fuentes, que ha estado acompañado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos, ha insistido en que “hoy empezamos a trabajar en el presente y el futuro de la provincia, poniendo sobre la mesa lo que supone un elemento tractor tan importante como será la futura Base Logística”.

“Se nos presenta una oportunidad única, un tren que no podemos perder y en el que, sin duda, jugarán un importante papel los empresarios y empresarias de la zona norte de la provincia, emprendedores que son un ejemplo dentro de sus sectores productivos y que vienen mostrando un gran compromiso con su tierra”, ha apostillado Fuentes.

Según ha expresado el máximo responsable de la institución provincial, “nuestro trabajo debe ir encaminado a que las empresas cordobesas puedan aprovechar este elemento de desarrollo y las oportunidades de empleo y de generación de riqueza se queden en nuestros municipios”.

Fuentes ha especificado que “en el camino hacia este futuro, las administraciones debemos hacer frente al desafío de la conectividad digital, pero también física, a través de corredores estratégicos como la N-432 y también ferroviarios, que nos unan a los grandes puertos y conectarnos tanto por el eje central como por el mediterráneo”.

“Del mismo modo, se debe hablar de dos problemas estructurales que deben ser resueltos, siendo el primero de ellos el agua, por lo que vamos a continuar realizando obras de calado que resuelvan de manera definitiva este problema en la zona norte”, ha matizado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha continuado señalando que el segundo de los problemas es energético, “necesitamos más potencia energética en la zona norte, pero también en el sur. Así, la propuesta que se hace desde el Gobierno Autonómico es 400 kw en el eje Llerena-Peñarroya, eje que posibilitará que tengamos capacidad suficiente para cualquier empresa que quiera invertir en Los Pedroches y El Guadiato”.

Para Fuentes, “si no hay agua, si no hay energía y si no hay corredores digitales y físicos, no habrá oportunidades. Estaremos hablando de un desarrollo inviable, con problemas estructurales que no nos permitirán avanzar hacia un territorio de futuro”.

Por otro lado, ha proseguido, “debemos evidenciar el importante papel que juega y deberá jugar la universidad en este proceso, puesto que debemos transferir conocimiento e innovación para que sean las empresas las que protagonicen el empleo y el desarrollo de la zona”.

Potenciar la escuela de Belmez

El máximo responsable de la Diputación ha hecho referencia, además, a que “desde la institución provincial tenemos especial énfasis en potenciar la Politécnica de Belmez, para sacar masa crítica que transfiera, innove e investigue en materia de agua, de energía alternativa, minería y logística”.

Fuentes ha matizado que “vamos a potenciar la formación con la Escuela Politécnica de Belmez, gracias a un convenio que permitirá la puesta en marcha de una aceleradora de agua y desarrollo industrial, entre otros proyectos conjuntos para nuestra provincia”.

En definitiva, ha concluido Salvador Fuentes, “se trata de sentar las bases en nuestra tierra para que la tierra se labre su propio progreso, contando con todos y cada uno de los agentes implicados”.

Datos

La Base Logística del Ejército de Tierra, en un horizonte temporal 2022-2028, supondrá una inversión de más de 350 millones de euros en la etapa constructiva. Además contará con un ciclo de vida de no menos de 50 años, y un impacto económico de no menos de 600 millones de euros al año.

En cuanto a las necesidades de personal, se estima que serán necesarios alrededor de 1.600 trabajadores y trabajadoras, de los que entorno de 1.200 será población civil y los restantes militares. Del mismo modo, un 30 por ciento de los puestos corresponderá a personal altamente cualificado.