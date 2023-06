Los directivos de Plus Ultra apuestan por mejoras en el clima organizacional de la aerolínea

Durante el primer semestre del 2023, Plus Ultra Líneas Aéreas ha estado implementando una serie de medidas para continuar mejorando el clima y cultura laboral dentro de su organización. A continuación, el equipo de directivos Plus Ultra expone la puesta en marcha de varios proyectos y nuevas iniciativas que han sido creadas con el objetivo de mejorar cada vez más las condiciones de la organización.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra su nuevo portal del empleado, el cual permitirá agilizar varios procesos, como la solicitud de vacaciones, la descarga de nóminas y la actualización de datos bancarios, proporcionando así mayores facilidades a los profesionales de la empresa.

El equipo de directivos de Plus Ultra, junto con el apoyo de su CEO Roberto Roselli, han impulsado un plan de retribución flexible que ofrece ventajas fiscales a los empleados, permitiéndoles optimizar su salario a través de productos como guarderías, abonos de transporte y tickets de restaurantes. De la misma forma, se están implementando distintas plataformas especializadas en formación para que los trabajadores puedan realizar cursos de idiomas, informática, habilidades personales, liderazgo y otros temas relevantes para el mejoramiento de su perfil profesional.

En este sentido, el equipo de la aerolínea ha establecido una política de comunicación abierta y transparente en la empresa, fomentando el diálogo y la participación activa de los trabajadores. Para ello, se han creado espacios de encuentro y debate, como reuniones departamentales y encuestas de opinión, que permiten conocer de primera mano las necesidades y sugerencias de los empleados.

Otra medida destacable es la implementación de un programa de bienestar emocional, que busca promover la salud mental y el equilibrio emocional de los trabajadores. Este programa incluye actividades como talleres de mindfulness, terapia de relajación, coaching personalizado y otros recursos para mejorar la calidad de vida de los empleados.

Por último, los directivos Plus Ultra han impulsado una política de conciliación laboral y familiar, que permite a los empleados adaptar su horario y jornada laboral para poder compatibilizar su trabajo con sus responsabilidades familiares y personales. Estas medidas son una muestra del compromiso de Plus Ultra por crear un ambiente laboral favorable y promover el desarrollo profesional de sus empleados.

“Plus Ultra Talento”, uno de los nuevos proyectos de mejora del ambiente laboral de los directivos de la aerolínea española

Plus Ultra Talento es un proyecto impulsado por los directivos de Plus Ultra, que busca mejorar el ambiente laboral y fidelizar al talento. Este programa se apoya en tres pilares fundamentales: formación, evaluación del desempeño y portal del empleado. Con esto, se busca generar un sentido de pertenencia en el equipo y cuidar cada uno de los aspectos que contribuyan a que Plus Ultra Líneas Aéreas siga siendo percibida como un buen lugar para trabajar.

Uno de los aspectos más importantes del programa es la formación continua. Se pondrá a disposición del equipo una plataforma variada de cursos para mejorar las habilidades y desarrollar las carreras profesionales. Además, se impulsa la implementación de un portal del empleado, una herramienta que permite una comunicación bidireccional entre los trabajadores y la empresa.

La evaluación del desempeño es otro pilar importante del programa. Se busca tener una evaluación constante para poder identificar áreas de oportunidad y fortaleza en cada miembro del equipo. De esta manera, se podrá tener un seguimiento personalizado y ayudar en el desarrollo profesional de cada trabajador.

La implementación del programa y las demás medidas de apoyo demuestran el compromiso de los directivos de Plus Ultra por cuidar y desarrollar su equipo, y muestran que el talento es una de las claves para el éxito de cualquier compañía. La apuesta por una formación continua, una evaluación constante del desempeño y un canal de comunicación bidireccional muestra que es una empresa que se preocupa por sus trabajadores y su desarrollo profesional.