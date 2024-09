La Diputación acoge una conferencia sobre conciliación a cargo de la 'influencer' Laura Baena

El Salón de Actos de la Diputación de Córdoba ha acogido este sábado la conferencia 'La renuncia no es la solución', a cargo de Laura Baena del Club de Malasmadres, uno de los actos centrales de la iniciativa Escuela de Feminismo Wallada, promovida por la Delegación de Igualdad de la institución provincial.

En relación con este encuentro, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, se ha dirigido a los asistentes para mostrar su satisfacción “ante la buena acogida de una acción que nos permite debatir y analizar un asunto de gran interés para la sociedad actual, como es la conciliación”.

Moreno ha asegurado, en declaraciones recogidas en una nota, que “la conciliación debe ser una realidad y para ello trabajamos de manera incansable en esta Diputación, a través de propuestas concretas como la Red de Municipios por la Conciliación y la Corresponsabilidad, iniciativa que con casi un millón de euros ha permitido la celebración de más de 700 actividades en nuestros pueblos, sobre todo en los más pequeños”.

La representante de la institución provincial ha insistido en “la importancia de poner en marcha líneas de actuación que nos permitan poner en valor el talento y la capacidad de liderazgo de las mujeres, algo esencial para alcanzar una conciliación real y efectiva”.

Ha puesto de manifiesto que los datos reflejan que “el 92% de las excedencias por cuidado de menores tramitadas en Andalucía han sido solicitadas por mujeres; mientras que el 45% de las andaluzas son las responsables principales de las tareas domésticas, frente al 9% de sus parejas”.

Según Moreno, “unos datos que evidencian la necesidad de atraer la mirada hacia encuentros como el que hoy celebramos en el que se pondrá sobre la mesa la mirada de una andaluza que sintió la necesidad de compartir su visión de una maternidad real, que reivindicase un nuevo modelo social de madre”.

La cita se enmarca dentro de la programación de la Escuela de Feminismo Wallada, que pretende ser “un espacio para el aprendizaje, la reflexión y la acción”.

Finalmente, Laura Baena ha comenzado su intervención agradeciendo este espacio de debate, celebrado en una propuesta “tan necesaria e interesante”, remarca la Diputación, como es la Escuela de Feminismo Wallada.

La institución provincial ha detallado que Baena es creativa publicitaria, emprendedora e 'influencer' española que trabaja “en pro de la conciliación” de la vida familiar y laboral. Su trayectoria en la lucha por la igualdad de género y la conciliación así como en la “desmitificación” de la maternidad la ha convertido “en una reconocida 'influencer' española”.

Es autora del libro 'Soy buena malamadre' que se ha convertido en el “libro de cabecera” de una nueva generación de mujeres, “ayudando a entender que no tenemos que ser perfectas, que no tenemos que ser unas 'superwoman', que somos personas con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades y eso no nos hace peores madres”, remacha la Diputación.