Laura Baena, de Malas Madres, ofrecerá en Córdoba una ponencia sobre conciliación real

La maternidad supone para las mujeres un cambio de vida de 180 grados y que afecta, como no podría ser de otra manera, a todo su círculo vital, en el que se incluye el trabajo. Y las cifras son alarmantes. Según el último estudio Sin madres no hay futuro, del club Malas Madres y la asociación Yo no renuncio, el 87% de las mujeres renuncia a su trayectoria laboral al ser madre.

Sobre esto hablará largo y tendido su fundadora, Laura Baena Fernández, el próximo sábado 21 de septiembre en el salón de actos de la Diputación de Córdoba con su ponencia La renuncia no es la solución. Esta charla es la primera de la nueva edición de la Escuela de Feminismo Wallada, puesta en marcha por el Departamento de Igualdad de la institución provincial, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de acciones de sensibilización y formación.

La escuela de feminismo supone un espacio para el aprendizaje, la reflexión, el activismo y la acción. Educar para erradicar las discriminaciones de género, es posible y necesario desde la formación, la sensibilización y, por supuesto, la coeducación. Conocer los planteamientos de la teoría de género y el feminismo con la finalidad de poder llevar a cabo procesos de empoderamiento personal y colectivo, manteniendo la memoria de nuestras antecesoras y el legado dejado.

Baena es una creativa publicitaria, emprendedora e influencer española que trabaja en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral. Su trayectoria en la lucha por la igualdad de género y la conciliación así como en la desmitificación de la maternidad la ha convertido en una reconocida influencer española.

Es autora del libro Soy buena malamadre. Embajadora de las Segundas Jornadas Internacionales de Mujeres liderando las TIC, y participa en diversos congresos, seminarios y conferencias internacionales, nacionales y autonómicos en pro de la igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

El plazo de inscripción es hasta el 18 de septiembre inclusive a través del siguiente enlace https://forms.gle/oaQ8CuDuZCHDu3ci6.