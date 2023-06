Crespín (PSOE) afirma que la Junta “habla mucho” pero hace “muy poco”, salvo lanzar “bulos” sobre el agua

La secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este jueves que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía “está hablando mucho, hablando cosas que no son verdad y haciendo muy poco” para solventar el problema del agua en el Norte de la provincia de Córdoba, y así ha sido durante los cerca de cinco años “que lleva gobernando nuestra comunidad autónoma”.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Crespín ha opinado que “la gente sabe perfectamente cuáles son las competencias de cada una de las administraciones”, considerando la líder del PSOE cordobés que es una “barbaridad” que el Ejecutivo autonómico quiera eludir cualquier responsabilidad en lo que se refiere a las infraestructuras hidráulicas y el suministro de agua en el Norte de Córdoba, recordando que “las obras de emergencia”, para conectar los embalses de La Colada y Sierra Boyera las ha llevado a cabo el Gobierno central “ante la dejadez de la Junta de Andalucía”.

De hecho, según ha añadido, la Administración autonómica “no hizo lo que tenía que hacer y tuvo que entrar el Gobierno de España con unas obras de emergencia, que son las que han permitido que los ciudadanos no estén sin agua a día de hoy”, y “ahora todos saben que la Diputación” de Córdoba, “a través de Emproacsa, lleva meses trabajando para potabilizar el agua” de La Colada, mientras que “la Junta de Andalucía, que no está haciendo nada ante la contaminación de los purines”, es decir que no cumple con su competencia de evitar “que los purines lleguen a ese agua”, resulta que, “a la vez, está criticando a Emproasa por no ser capaz de potabilizar el agua”.

Ante ello, Crespín ha dicho que “ya está bien de bulos, mentiras y confusiones, que estamos muy cansados”, y “los ciudadanos tienen que saber la verdad”, pues, a su juicio, la actitud del PP en este asunto y sus afirmaciones, unidas a la falta de actuaciones por parte de la Junta, constituyen “una falta de respeto” o una evidencia de que “el PP no es capaz de gestionar la situación”, en el ámbito de sus propias competencias.

Por eso Crespín ha pedido a los populares “que no engañen a los ciudadanos de Córdoba”, porque “el problema del Norte es de primer orden”, ya que “la sequía es una amenaza”, pues “no hay agua, y a los ciudadanos hay que hablarles así”, lo que la ha llevado a pedir al PP “que se deje ya de mentiras, de bulos y de confusiones, y que no juegue con cosas tan importantes como el agua”, porque “sin agua no hay vida”.