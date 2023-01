Un viaje en el tiempo por el legado romano en la provincia de Córdoba. Esa es la propuesta que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, con el objetivo de establecer un producto turístico integral en la provincia que atraiga visitantes durante todo el año.

La delegada de Turismo de la Diputación Provincial, Inmaculada Silas, ha sido la encargada de presentar esta iniciativa, en un acto en el que ha estado presente el parlamentario y líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, acompañando a senadores y diputados por la provincia de Córdoba.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la provincia de Córdoba pretende aprovechar el basto legado de la civilización romana en las distintas comarcas cordobesas. Un legado con “una increible riqueza cultural” que el visitante puede ver en monumentos, vestigios, esculturas, yacimientos arqueológicos, museos y patrimonio en general al que se suman las manifestaciones de la cultura a través de los siglos que muestran la huella etnográfica de la provincia de Córdoba. Se trata, así, de construir “un producto turístico entorno a la huella de la civilización romana ”

“La idea es tomar esa huella indeleble de la civilización romada que ha dejado en todas las comarcas y que sustente este plan”, ha dicho Silas. Su objetivo es “vertebrar la provincia promoviendo su conexión con la capital a través del legado de la civilización romana”.

El plan quiere abordar de manera integral el legado romano para presentarlo como una iniciativa de toda la provincia, como “una oferta diferenciadora” en la que el turista “va vivir una experiencia y a revivir la cultura romana”.

Los objetivos concretos de este Plan de Sostenibilidad Turística de la provincia pasan por promover el desarrollo turístico equilibrado en la provincia, llevar a cabo un turismo sostenible, consolidar la oferta para desestacionalizar la demanda, hacer una promoción conjunta entre comarcas, conseguir la participación de todos los agentes turísticos, mejorar la comunicación del producto con nuevas tecnologías y potenciar el turismo en la provincia con un nuevo producto turístico.

El plan se basa en cuatro ejes de acción: Transición verde y sostenible: con acciones para frenar el cambio climático, actuando en mejoras en los propios recursos y edificios del legado romano; Eficiencia energética: acciones para reducir el consumo energético, usar energías renovables y medios no motorizados; Transformación digital: digitalización de la oferta y uso de nuevas tecnologías en el producto turístico; y Competitividad del destino: hacer un destino más competitivo, con nuevos segmentos de la demanda e incrementando las pernoctaciones en toda la provincia.

El Patronato Provincial presentará este Plan de Sostenibilidad Turística para obtener financiación a través del Ministerio de Industria.

