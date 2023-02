Estas son las agrupaciones que pasan a semifinales del Concurso de Carnaval de Córdoba

El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba ha emitido este domingo cerca de la medianoche su fallo con la elección de los grupos que han pasado a la fase de semifinales.

Después de la fase preliminar, que se ha desarrollado en seis jornadas de actuaciones, el jurado ha decidido que pasen a las semifinales las siguientes 27 agrupaciones:

Chirigotas: La comparsa del Buti, Qué noche la de aquel día, Buenos días amores, No me pises que llevo chanclas, Todo incluido, Los sinceros de Córdoba, Yo soy del surf, Los últimos bandoleros de Sierra con pestillo, Los cotilla, Los ángeles recaídos, Esta chirigota nos lleva a la ruina, Una chirigota cogida con pinzas y Tú sí que vales, los que te dan el pase.

Comparsas: El cautivo, Los olvidados, Una comparsa especial, Los villanos, Tu amiga la loca, Los reyes de Jerusalén, Los tiritas, Lengua de serpiente, La rata, Los manipulaos, Los herederos, La divina comedia y La casa de las flores.

Cuartetos: Y ahora capasao!!!

Las semifinales tendrán lugar en el Gran Teatro de Córdoba durante los días 7, 8 y 9 de febrero.

